Enerji Bakanı Bayraktar: Güneş Paris'te, Berlin'de de o saatlerde doğuyor, problem olmuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin "yaz saati" uygulamasıyla ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

Milyonlarca emekçinin, öğrencinin hava aydınlanmadan yollara düştüğü, vatandaşların kış saatine geçilmesini istediğine ilişkin eleştirilerin ardından Bayraktar, “Türkiye’de, İstanbul’da güneş saat 08.20’de ağarıyor, Paris’te saat 08.34’te, Berlin’de yine sekiz buçukta güneş ağarıyor; oralarda hiçbir problem olmuyor, bizde neden problem oluyor, anlamakta güçlük çekiyorum” ifadelerini kullandı.

Bayraktar şunları söyledi:

"Yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak şunu söyleyeyim: Türkiye'de 1940 yılında yaz saati uygulamasının Avrupa’yla aynı tarihlerde yapılmasına karar verilmiş. 1962-72 arasında Türkiye'de aralıklı olarak bugünkü gibi yaz saati uygulaması yapılmış. 78-84 arasında ise sürekli yaz saati uygulamasına geçilmiş. Yine, petrol krizinin doğurduğu, yani ‘enerjiyi verimli kullanalım’ diye…

84 yılından sonra da Batı’yla daha uyumlu olabilmek için yaz saati uygulaması değiştirilmiş. Şimdi, biz, 20 Kasım 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesiyle bir protokol kapsamında yaz saati uygulamasının enerji verimliliğine etkisini araştırmışız. Burada 11 kişilik bir akademisyen heyeti var. Bu heyetin içerisinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü uzmanları var, sosyologlar var, diğer teknik arkadaşlar var. Bu raporda çok çarpıcı bir ifade var, müsaadenizle onu çok kısa okumak istiyorum: Yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanması, enerji planlaması, iktisadi kazanç, sosyolojik ve psikolojik anlamda daha doğru olacaktır. Dolayısıyla, bu rapora dayanarak…

Yani siz nasıl ‘Faydası yok’ diyorsunuz, onu siz söyleyebilirsiniz.

Ama onun ötesinde şunu da ifade edeyim: Türkiye’de, İstanbul’da güneş saat 08.20’de ağarıyor, Paris’te saat 08.34’te, Berlin’de yine sekiz buçukta güneş ağarıyor; oralarda hiçbir problem olmuyor, bizde neden problem oluyor, anlamakta güçlük çekiyorum."