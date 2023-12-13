Bakan Bayraktar'dan 'yaz saati' ısrarı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 2016'dan beri devam eden uygulamanın süreceğini ve kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi

Avrupa kış saatine geçti. Türkiye’deyse 2016’dan bu yana kalıcı saat uygulamasının etkileri tartışılmaya devam ediyor.

Yaz saati uygulamasının kalıcı olmasının 7'nci yılına girdik. Gece ve gündüz artık eşit olmaktan çıktı ve karanlıkta uyanma, şafak sökmeden işe gitme, çocukların güneş görmeden derslere girmeye başlamaları alışmamız beklenen başlıklar haline geldi. Bir kez diye herkesin karşı çıktığı "yaz saati" uygulamasıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklama yaptı.

"Yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını" ısrarını sürdüren Bayraktar, kış saatine geçilmeyeceğini ifade etti.

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