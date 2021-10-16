Endonezya'da 4,8 büyüklüğünde deprem: En az 3 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın turistik adası Bali'de bugün sabah saatlerinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde en az üç kişi yaşamını yitirdi, yedi kişi de yaralandı.

Ağırlıklı olarak adanın doğu yakasındaki Karangasem ve Bangli'de hissedilen deprem insanların panik içinde evlerini terk etmesine neden oldu.

İlk depremi 4,3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı izledi.

'Tanrıların Adası' olarak adlandırılan Bali, Covid-19 nedeniyle devam eden 18 aylık kısıtlamaların ardından bu haftanın başlarında uluslararası turistlere yeniden açıldı. Ancak, doğrudan uluslararası uçuşlar henüz başlamadı.

Endonezya, Pasifik Okyanusu'ndaki bir volkanlar ve fay hatları yayı olan 'Ateş Çemberi' içinde bulunuyor. 270 milyon nüfusa sahip ülkede depremler ve volkanik patlamalar oldukça yaygın.

Son büyük deprem Ocak ayında ülkeyi vurmuş, 6.2 büyüklüğündeki depremde en az 105 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 6 bin 500 kişi yaralanmıştı.