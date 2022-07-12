ENAG kurucusu Ulusoy: Açlık sınırının 12 bin liradan aşağıda olmadığını belirtmek isterim

Açıkladığı enflasyon raporlarıyla TÜİK verilerine alternatif olan, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ENAG'ın enflasyon hesaplamasına ve açlık sınırına dair açıklamalarda bulundu.

Halk TV'den İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Ulusoy, TÜİK'in enflasyon hesabını 550 bin veriyle yaparken ENAG'ın ise 7 milyon veriyle dinamik bir hesaplama yaptığını aktardı.

Açlık sınırının 12 bin liradan aşağıda olmadığını belirten Ulusoy, konuya dair şöyle konuştu:

"Açlık sınırı dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını kapsayan bir parasal eşik noktasıdır. Örneğin peynir, yoğurt, tavuk eti, kırmızı et, balık, meyve, sebze ve bakliyat, un, ekmek, makarna ve pirinçten oluşan sepetin fiyatı ve fiyat değişimini ifade eder. ENAG olarak bunu ayrı bir endeks olarak vermiyoruz ama bu sınırın 12 bin liradan aşağıda olmadığını belirtmek isterim."