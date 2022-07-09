AKP'li Binali Yıldırım: Enflasyonun inmesi belli ki biraz zaman alacak

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Enflasyonun inmesi belli ki biraz zaman alacak" dedi.

Erzincan Belediyesi'nin toplu bayramlaşma töreninde konuşan Yıldırım, "Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın bütün dengesini alt üst etti. Bütün ülkeler hayat pahalılığından, enflasyondan büyük bir bedel ödüyor. Türkiye de bunlardan ayrı değil. Hayat pahalılığı, enflasyon son yılların en yüksek düzeyine çıktı. Bunun için tabii ki oturup bekleyecek halimiz yok. Enflasyonun inmesi belli ki biraz zaman alacak. Buna karşılık da vatandaşlarımızı korumak amacıyla bir dizi tedbirleri Cumhurbaşkanımız ve kabinesi birer birer alıp hayata geçiyor. Bundan sonra da tedbirler alınmaya devam edecek" ifadesini kullandı.