Bakan Varank'tan enflasyon savunusu: Yurt dışında eşi, dostu olanlar arayıp sorsun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı dolayısıyla Trabzon Meydan Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programında bir konuşma yaptı. Bakan Varank, Türkiye'deki yüksek enflasyona ilişkin, "Şundan lütfen emin olun; Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdiye kadar siyasi geçmişiyle elde ettiği başarılarla ve siyasetteki tecrübelerle Allah'ın izniyle bu dalgalı denizden de bu gemiyi çıkarabilecek tek liderdir" dedi.

Varank yüksek enflasyonun Türkiye'ye özgü olmadığını söylediği konuşmasında "Hepinizin yurt dışında akrabası, eşi, dostu, komşusu vardır. Lütfen arayın, sorun, deyin ki 'Almanya'da 40 yıldır görülmeyen enflasyon nasıl bu zamanda görülmüş? Amerika'da 40 yıldır görülmeyen enflasyon, Belçika'da, Fransa'da 40 yıldır görülmeyen enflasyon nasıl görülmüş?' İşte dünya bir türbülanstan geçiyor. Bu türbülansı da Allah'ın izniyle hep beraber yeneceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, hep birlikte Türkiye olalım" dedi.

AKP'nin bayram programında konuşan Varank, dünyanın "büyük bir çalkantıdan geçtiğini" söyleyen ülkedeki enflasyonun da sebebinin bu olduğunu öne sürdü.

Bakan Varank, "Dünyanın bir günü bir gününe eşit değil. Ortada hiçbir şey yokken, şu anda bir barış denizi olan Karadeniz'de iki büyük komşunun savaşını yaşıyoruz. İşte bütün bu gelişmeler elbette bizim ülkemizi etkiliyor" dedi. Varank, "Emin olun zaman zaman bize kızan vatandaşlarımız da karşılaştığımızda bize şunu söylüyor, 'Evet haklısınız, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başka bu gemiyi böyle salimen yürütebilecek Türkiye'de başka bir lider yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki hayat pahalılığının, "Dünya'nın içinden geçmekte olduğu bir türbülanstan" kaynaklandığını öne süren Varank şöyle konuştu:

"Bundan 2 kabine toplantısı önce Sayın Cumhurbaşkanımız bizi topladı. Dedi ki; 'Değerli arkadaşlar evet, bir fiyat artışı sorunu yaşıyoruz. Ama şu anda özellikle sabit gelirlilerle ilgili vatandaşlarımızın sıkıntısı var.' Dedi ki 'Biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdiremeyiz ve asgari ücrete mutlaka zam yapmamız lazım.' Soruyorum size, bundan önce 1960'tan itibaren bu ülkede asgari ücret uygulaması var. Biz enflasyonla bugün tanışmadık. Yüzde 150'lere varan enflasyonları bu ülke yaşadı. Peki hangi iktidar temmuz ayında 'Ya vatandaşlarımız mağdur oldu. Bizim mutlaka asgari ücreti yükseltmemiz lazım' dedi. Hiçbir iktidar demedi. Sıkıntıların farkındayız ve üstesinden nasıl gelineceğini biliyoruz. Allah'ın izniyle de onların üstesinden geleceğiz."