Bolivya'da yıllık enflasyon yüzde 1,2 oldu

Bolivya, uluslararası krize rağmen Güney Amerika'da fiyat istikrarının en yüksek olduğu ülke oldu. Haziran ayı itibarıyla Bolivya'da yıllık enflasyon yüzde 1,2 olarak hesaplandı. Bu kıtadaki en düşük değer.

Bölgedeki 18 ülkenin Ulusal İstatistik Enstitüleri ve Merkez Bankaları tarafından yayınlanan verilere göre Bolivya'yı en yakından takip eden ülke yüzde 2,2 enflasyonla Ekvador odlu.

Şili'deyse enflasyon yüzde 6,1 oldu. Brezilya'ysa yıllık enflasyonunu yüzde 4,8 olarak açıkladı.

Kıta genelinde enflasyonun en ağır yaşandığı ülkelerse Venezuela ve Arjantin oldu. Arjantin'de Haziran ayı için yıllık enflasyon yüzde 29,3 olurken bu değer Venezuela için 23,9 oldu.