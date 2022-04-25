Bolivya'da kamuya ait tarım firması kuruldu: Amaç gıdada egemenliği garanti altına almak

Bolivya'da iktidarda olan halkçı MAS hükümeti, "gıda egemenliğini güçlendirmek ve tarımsal üretimi artırmak" için kararname yoluyla Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria'nın (Bolivya Tarımsal Üretim Şirketi) kuruluşunu ilan etti.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, konuya ilişkin Cuma günü yaptığı açıklamada "Bugün, gıda egemenliğimizi güçlendirme, tarımsal üretim yoluyla piyasayı ve ekonomiyi güçlendirme ve Bolivya halkı için gelir yaratma stratejik misyonuyla Bolivya Tarımsal Üretim Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria'yı kuran 4701 sayılı Yüksek Kararnameyi onaylıyoruz" dedi.

Bolivya Kırsal Kalkınma ve Arazi Bakanlığı tarafından işletilecek olan şirketin gelirlerinin, ülkenin sosyal politikalarını finanse etmek için harcanacağı belirtildi. Firma, tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve dönüştürülmesi ile ürünlerinin iç ve dış pazarlarda pazarlanması alanlarına yoğunlaşacak.

Bolivya menşeli RKC'nin haberine göre Kırsal Kalkınma ve Arazi Bakanı Remmy Gonzales, yeni kamu iktisadi teşebbüsünün Bolivyalılar için gıda egemenliğini sağlamak amacıyla farklı mahsuller üretmekten ve gıda üretimindeki açığı kapatmaktan sorumlu olacağını söyledi. Bakan, hükümetin tarım sektöründeki üreticilerle rekabet etmekten ziyade, gıda üretimini desteklemek ve teşvik etmek için eylemler oluşturmayı amaçladığını ifade etti.