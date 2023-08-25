En borçlu belediye ve kurumlar açıklandı: Zirvede AKP ve kayyumlar var

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilere göre, Türkiye’deki 30 mahalli idarenin Hazine’ye olan toplam borcu 10 milyar 504 milyon TL’ye ulaştı. Hazine borçlusu mahalli idarelerin listesinde AKP ve kayyum yönetimindeki belediyelerin ağırlıkta olması dikkati çekti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; 30 mahalli idarenin 10,5 milyar TL olan toplam Hazine borcunun 6 milyar 698 milyon TL’sini AKP’li başkanlar ya da kayyumlar tarafından yönetilen kurumlar yaptı.

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “En borçlu belediye” unvanını Ağustos 2023 itibarıyla yine kimseye kaptırmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 milyar 229 milyon TL ile en borçlu AKP’li belediye oldu. Kocaeli’nin arkasından 941 milyon bin TL’lik borç ile AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Hazine borcu ise kayıtlara, 353 milyon TL olarak geçti.

En borçlu belediye ve kurumlar şöyle: