Borç stoku iki ayda 1,1 trilyon lira arttı

Merkezi yönetim borç stoku, iki ayda 1 trilyon 87 milyar liralık arttı ve temmuz sonunda 5 trilyon 823 milyar liraya ulaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, borç stokunda bir aylık artış 205 milyar lira, son bir yıllık artış 2 trilyon 202 milyar lira oldu. Son iki ayda borç stokundaki hızlı artışta, seçim sonrasında yaşanan kur artışı etkili oldu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 5 kat arttı

Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde 970 milyar lira olan borç stoku, geride kalan 5 yılda 5 kat artış kaydetti. 5 yılda borç stokundaki artış miktarı 4 trilyon 853 milyar lira oldu.

Son 5 yılda uygulanan faiz politikaları sonucunda döviz kurları ve enflasyon patlarken borç stoku da altıya katlanmış oldu.

5 yıl önce yüzde 42,3 olan toplam borç stoku içindeki döviz payı, Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 67,1’e yükseldi. Borç stoku içinde lira payı ise yüzde 32,9’a geriledi.

Temmuz sonu itibarıyla toplam borcun yüzde 54,6’sını dıç borç, yüzde 45,4’ünü iç borç oluşturdu.