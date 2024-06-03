En az bir çocuk istismara uğramıştı: Ümraniye’de mühürlenen tarikat yurdu halen faaliyette

İstanbul Ümraniye’de bulunan Süleymancılara ait Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 11 yaşında bir çocuk yurtta bir imam tarafından cinsel istismara uğramıştı. İmam S.Ç.’nin yargılandığı dava devam ederken, İstanbul Valiliği yurt müdürünü açığa alıp yurdu mühürlemişti.

Ancak yurdun resmi olarak kapatılmasına rağmen halen faaliyetini sürdürdüğü, yurtta kalan çocuklar olduğu ortaya çıkmıştı.

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) yurdun derhal kapatılması için imzalanan dilekçeleri bugün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdi.



Dilekçelerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilmesinden önce yapılan basın açıklamasında Kadın Dayanışma Komiteleri’nden Filiz Açar bir açıklama yaptı.

Açar “En az bir çocuğun cinsel istismara uğradığı tarikat yurdu resmi olarak kapatıldı fakat bu yurtta kalmaya devam eden çocuklar olduğunu biliyoruz. Olayın yaşanmasında açıkça ihmali olan yöneticiler de yurtlarda çalışmaya devam ediyor. Ayrıca aynı yöneticilerin yönettiği, liseli öğrencilerin barındığı bir yurt daha var. Burası resmi olarak da kapatılmadı. Bu yurtlarda kalan çocukların güvenliği tehlike altında, yurtlar zaman kaybetmeden kapatılmalıdır” dedi.

Karar duruşması Çarşamba günü görülecek

Cinsel istismar davasının karar duruşmasının 5 Haziran Çarşamba günü yapılacağını ve duruşma günü adliyede bulunacaklarını aktaran Açar, mücadelelerinin bununla sınırlı olmadığını, “bu ülkede tek bir tarikat kalmayıncaya dek tarikatların ensesinde olacaklarını” vurguladı.

Açar, “annelerin ve babaların çocuklarının güvenliğinden endişe etmediği, çocukların güvenli bir ortamda sağlıklı şekilde büyüdüğü bir ülkeyi mutlaka kuracaklarını” belirtti.

Yurt yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu

Avukat Mehmet Çetinkaya ise davayla ilgili yaptığı açıklamada zincirleme olarak işlenen fiiller sırasında görevi ihmal suçu işlemiş yolan yurt yöneticileri hakkında da savcılığa şikayette bulunduklarını belirtti.

Olayın açığa çıkmasından sonra aldıkları duyumların başka cinsel istismar suçlarının da işlenmiş olabileceğine dair kuvvetli şüphe doğurduğunu ve bu nedenle savcılığa araştırma talepli bir şikayette daha bulunduklarını aktaran Çetinkaya, tüm çocukların güvende olması için hukuki ve politik mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Hukuksal mücadelenin ancak örgütlü bir politik mücadeleyle anlamlı olacağını dile getiren Çetinkaya laiklik için ve tarikatlara karşı örgütlenme çağrısı yaptı.

Basın açıklamasının ardından dilekçeler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.