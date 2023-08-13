En az 13 kentin Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü ilahiyat mezunu

On üç kentte Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürünün ilahiyat fakültesi mezunu olduğu ortaya çıktı.

Birgün'de yer alan habere göre, geçmişte cezaevi müdürlüğü yapanlar, mal müdürlüğünde memur olanlar, gazetecilik ve turizm bölümlerinden mezun olanlar il müdürü olarak atandı. Hatta daha önce imamlık yapanlar dahi il müdürlüğü koltuğunda oturuyor.

Din görevlisi bürokratların yöneticilik yaptığı kentler şöyle:

Artvin: İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, Trabzon İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Ağırbaş, uzun bir süre din görevlisi yani imam olarak çalıştı. Ağırbaş’ın yardımcısı Hamdi Özder de Borçka İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu ve uzun bir süre imamlık yaptı.

Isparta: Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Yakup Kütük imam hatip lisesi ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Kütük, AKP’den Isparta milletvekilliği adaylığı için istifa etmişti. Milletvekili olamayan Kütük koltuğuna geri dönerken seçim sürecinde yaptığı konuşmada "Allah bize karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, AKP'ye karşı birleşmiş olanlara karşı da şiddetinizi artırsın diyor” ifadelerini kullanmıştı.

Karabük: İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra Adıyaman Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Adıyaman Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü ve basın-yayın halkla ilişkiler müdürlüğü koltuklarında oturdu.

Çankırı: İmam hatip lisesi ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eski çalışanı.

Antalya: İl Müdürü Abdullah Çalışkan da imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi mezunu.

Yozgat: İl Müdürü Abdullah Neşeli, imam hatip lisesini bitirdikten sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Antep: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım da hem imam hatip lisesi hem de ilahiyat fakültesi mezunu olan bürokratlardan.

Aksaray: Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan kentin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsrafil Aktürk, imam hatip lisesinin ardından Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Tokat: İlahiyat fakültesi mezunu olan İl Müdürü Mahmut Özdemir, daha önce görevinden Niksar belediye başkan aday adaylığı için istifa etmişti. Aday gösterilmeyen Özdemir tekrar görevine döndü.

Gümüşhane: İl Müdürü Zekai İnan Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.

Kars: İl Müdürü Doğan Yıldız, imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi mezunu.

Elazığ: Kentin Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Ali Sait Çeçen daha önce Malatya Pütürge İlçe Müftülüğü’nde çalışıyordu.

Kırşehir: Uzun bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan Abdullah Kömürcüoğlu şimdi Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü.