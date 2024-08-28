Emsa Enerji’nin Tokat’taki maden çalışmaları kaçak çıktı

Bir ayı aşkın süre önce Tokat merkeze bağlı Şehitler köyündeki Serkiz yaylasında 29 ayrı noktada Emsa Enerji ve Madencilik tarafından yapılan maden arama çalışmalarına karşı yurttaşlar ayağa kalkmış, maden çalışmaları Temmuz ayında durdurulmuştu.

“Köyümüzde maden istemiyoruz” diyen Şehitler, Gölcük, Sokutaş, Keçeci ve Benli köyü muhtarları ve köylüler arazide kalan sondaj makinesinin başında nöbete başlayarak çalışmaların devam etmesine engel olmuştu.

Maden açılmak istenen alan doğal zenginliğinin yanı sıra köylülerin tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerini sürdürmesi için de elverişli. Burada açılacak bir maden, binlerce köylünün büyük kentlere göç ederek işsizler kervanına katılması manasına gelecek. Köylülerin mücadelesi hem alanda örgütlü şekilde hem de hukuki olarak devam ediyor.

Şirketin kurumdan izin almadığı ortaya çıktı

Son olarak, şirketin sondaj çalışması yaptığı alan orman bölgesi olduğu için izin alması gereken kurumlardan biri olan Tokat Orman İşletme Müdürlüğü’nden izin almadığı ortaya çıktı.

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü’nden Şehitler köyü muhtarlığına gönderilen resmî yazıda sondaj çalışmaları yapılan bölgenin ormanlık alanda kaldığı, şirketin Orman İşletme Müdürlüğü’ne izin müracaatında bulunmadığının tespit edildiği ve yapılmak istenen sondaj çalışmalarının izinsiz olduğu kaydedildi. Muhtarlığa gönderilen resmî yazıda “Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığı ile irtibat sağlanarak gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün muhtarlara ilettiği yazıda sondaj çalışmalarının kaçak yapıldığı teyit ediliyor.

Çalışma durdu, sondaj makineleri kaldırılmadı

Yaylacık Doğa Platformu’ndan Yüksel Duran, hukuksuz projeye karşı verilen mücadeledeki son durumu soL’a anlattı.

Duran, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çalışmaların durdurulduğunu ancak sondaj makinelerinin kaldırılmadığını, sürecin şirket tarafından yavaş işletildiğini söyledi. Şirketin “Makine arızalı, makinenin parçasını bulamıyoruz” bahanesiyle makineleri kaldırmadığını söyleyen Duran, kendilerine sondaj makinelerinin “bugün yarın kaldırılacağının” söylendiğini kaydetti. Duran, “Makineler hâlâ kaldırılmadı. Makine arızalıysa bile kaldırırsın, burada belli ki bir oyalama var” dedi.

Alandan çıkarılmayan bir sondaj makinesi.

“Maden ve siyanüre hayır!” pankartlarını projenin etkileyeceği köylere asacaklarını söyleyen Duran, makinelerin kalkmaması durumunda hem makinelerin başında hem de şirketin İstanbul’daki merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştireceklerini ve madene izin vermeyeceklerini belirtti.