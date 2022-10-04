Emre Madran Basın Ödülleri sahiplerini buldu: soL Haber'e ödül

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından mimar Emre Madran’ın anısına 2015 yılından bu yana verilen Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri sahiplerini buldu.

Erimtan Müzesi’nde gerçekleşen törende konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 2022 yılında oda yönetiminin ve kendisinin hedef alındığı birçok gündem yaşandığını hatırlattı, baskılara karşı çıkan, baskının bu kadar yüksek olduğu dönemde yazmaya, haber yapmaya devam edenlerin bugün burada bir araya geldiğini dile getirdi.

Candan, iktidarın cumhuriyetin başkentini hedef aldığını söylerken, buna karşı mücadelelerinin süreceğine işaret etti.

Törende birçok basın emekçisine çeşitli dallarda ödül verilirken, soL Haber adına Genel Yayın Yönetmeni Ali Ufuk Arikan'a internet haberciliği dalında Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülü verildi.