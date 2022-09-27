Emre Madran Basın Ödülleri açıklandı: soL'a ödül

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından doğal ve kültürel değerlerin korunmasında büyük katkılar sunmuş olan mimar Emre Madran’ın anısına bu yıl yedincisi verilen "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri” açıklandı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, konuya ilişkin Adalet Nöbeti’nin 154.gününde online bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında 2022 yılında Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri’ne layık görülen kişi ve kurumlar kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamaya Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu katıldı.

3 Ekim Dünya Mimarlık Günü’nde sahiplerine teslim edilecek

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

"Bugün Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin çok özel bir günü, 9 yıl önce kaybettiğimiz Emre Madran hocamız adına Koruma Alanında Basın ödülleri veriyoruz. Her yıl 26 Eylül tarihinde Emre Madran anısına "Emre Madran İzinde 'Edep Ya Hu' Buluşmaları" gerçekleştiriyoruz. Bugün de aslında bir etkinlik gerçekleştirecektik. Ancak koruma alanında koruma bilimini oluşturan ODTÜ’de restorasyon kürsüsünü kuran ulusal ve uluslararası ortamlarda doğal ve tarihi sitlerin korunmasında önemli işlere imza atan, çok değer verdiğimiz hocamız Cevat Erder’i kaybettik. Dolayısıyla Emre Madran anısına yaptığımız Edep Ya Hu buluşmalarını 1 Ekim saat 12:30’a ertelemek durumunda kaldık. İki önemli insanı 9 yıl arayla neredeyse aynı anda kaybettik. Bugün Emre Madran Koruma alanında basın ödüllerini 26 Nisan’da hukuksuz şekilde tutuklanan ve 18 yıl ceza alan ve 3 kez beraat eden arkadaşlarımız için başlattığımız Adalet Nöbeti’nde açıklamayı uygun gördük. Bugün Mimarlar Odası aynı zamanda Adalet Nöbetçisi. Adalet Nöbetimizin 154. gününde size bir kez daha merhaba diyoruz ve 2022 Emre Madran Basın Ödüllerini sizlerle paylaşacağız."

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

"Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, 26 Eylül 2013 tarihinde kaybettiğimiz ve koruma alanında önemli mücadele veren Emre Madran anısına 2015 yılından itibaren basın ödülleri veriyoruz. 2022 yılında şubemizin doğal ve kültürel tarihi varlıklarımızın korunması, kent, meslek haklarının savunulması mücadelesinde toplumcu mimarlık gayretiyle yapmış olduğu çalışmaları kamuoyuyla buluşturan basın emekçileri 2022 Yılı Emre Madran Basın Ödüllerine layık görülmüştür. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile dayanışma gösteren, halka gerçekleri söylemekten gazetecilikten vazgeçmeyen gazetecilere ödüllerini 3 Ekim’de Dünya Mimarlık Günü’nde saat 18.30’da Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde yapacağımız törenle takdim edeceğiz. O gün basın emekçileriyle dayanışma içinde Dünya Mimarlık Günü’nü karşılayacağız. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ve haber yapanların hedef gösterildiği bu süreçte halka gerçekleri söyleyen gazetecileri bir kez daha tebrik ediyoruz."

Candan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 2021 yılında verdiği ödül nedeniyle yargılandığını da hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bir gazeteciye çevre haberi yaptığı ve özellikle bizim yaptığımız açıklamalara yer verdiği için verdiğimiz ödülden kaynaklı yönetim kurulumuzun tamamı terör propagandası yapmaktan yargılanıyor. Dolayısıyla 2022 yılında Emre Madran Koruma Alanında vereceğimiz basın ödüllerini bir istihbarat örgütü olmadığımız için yine gazetecilere verdik ve GBT’lerine bakmadık. Onların bizimle dayanışma içinde olduğunu ve bizim haberlerimizi yaptıklarını biliyoruz. Bizim içinde önemli olanın bu olduğunu inanıyoruz. Dezenformasyon yasasının tartışıldığı, gazetecilerin üzerinde yoğun baskının olduğu, kent, çevre ve mimarlık mücadelesi yürüten Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ve haber yapanların hedef gösterildiği bir süreçte halka gerçekleri söyleyen tüm gazetecileri bir kez daha tebrik ediyoruz."

Candan, daha sonra kent ve koruma alanında yayın ve yazıları ile 2022 yılı Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri'ne değer görülen gazete, tv, ajans, radyo ve internet haberciliğindeki kişi ve kurumları açıkladı.

2022 yılı Emre Madran Koruma Alanında Basın Ödülleri

TV haberciliği dalında

ARTI TV: Ankara Temsilcisi Kemal Avcı

Flash TV: Ankara Temsilcisi, Başkent Gündemi Programı, Fatih Ertürk

FOX TV: Ankara Haber Müdürü, Engin Yılmaz Çalar Saat Programı, İlker Karagöz

HALK TV: Ankara Temsilcisi, Özlem Akarsu Çelik

Yeni Bir Sabah Programı, İsmail Küçükkaya

Ana Haber Bülteni, İrfan Değirmenci

Haber Koordinatörü, İnan Demirel

KRT TV: Haber Koordinatörü, Barış Can

Kent ve Yaşam Programı, Osman Güdü

TELE 1: Haber Koordinatörü, Serdar Akyön

Ajans haberciliği dalında

ANKA: Genel Yayın Yönetmeni, Göksel Bozkurt

PİR HABER AJANSI: Genel Yayın Yönetmeni, Veli Haydar Güleç

Yazılı basın dalında

AGOS GAZETESİ: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, İşhan Erdinç

BirGün GAZETESİ: Ankara Haber Müdürü, Nurcan Gökdemir

Köşe Yazarları: Fikri Sağlar, Yakup Kepenek

CUMHURİYET GAZETESİ: Ankara Haber Müdürü, Erdem Sevgi

Karikatürist, Murat Sayın

Köşe Yazarı, Erdal Atabek

EVRENSEL GAZETESİ: Ankara Temsilcisi, Birkan Bulut

GAZETE PENCERE: Genel Yayın Yönetmeni, Yavuz Oğhan

SÖZCÜ GAZETESİ: Ankara Temsilcisi, Saygı Öztürk

Muhabir, Erdoğan Süzer

Muhabir, Yavuz Alatan

Köşe Yazarı, Yekta Güngör Özden

YENİÇAĞ GAZETESİ: Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı, Orhan Uğuroğlu

Uluslararası basın dalında

KKTC Özgür Gazete: Genel Yayın Yönetmeni, Pınar Barut

İnternet haberciliği dalında

GAZETE DUVAR: Ankara Temsilcisi, Nergiz Demirkaya

GERÇEK GÜNDEM: Genel Yayın Yönetmeni, Hilmi Hacaloğlu

İLERİ HABER: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Batuhan Batan

KISADALGA.NET: Genel Yayın Yönetmeni, Kemal Göktaş

MEDYAPORT.NET: Genel Yayın Yönetmeni, Sibel Hürtaş

Haber Editörü, Sultan Özer

soL HABER PORTALI: Genel Yayın Yönetmeni, Ali Ufuk Arikan

T24: Ankara Temsilcisi, Gökçer Tahincioğlu

YAPI.COM.TR: Yazı İşleri Müdürü, Uğur Doğan

İnternet televizyonculuğu haberciliği dalında

KARANTİNA TV: Kanal Sorumlusu, Recai Aksu

MEDYASCOPE TV: Ankara Temsilcisi, Hıdır Göktaş

NOKTA TV: Kanal Sorumlusu, Barış Hacısalihoğlu

Radyo dalında

RADYO SPUTNİK: Akşam Postası Programı, Atilla Güner

Yerel basın dalında

ANAYURT GAZETESİ : Muhabir, Demet Aran

BAŞKENT GAZETESİ : Köşe Yazarı, M. Mahzun Doğan

ZAFER GAZETESİ : Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, M. Umut Karakülah

Dayanışma ödülü

2022 yılı Emre Madran Koruma Alanında Dayanışma Ödülüne layık görülen gazeteciler:

Alican Uludağ, Ayşenur Arslan, Bahadır Özgür, Can Güleryüzlü, Deniz Zeyrek, Devrim Hacısalihoğlu, Faruk Bildirici, Hale Gönültaş, İsmail Arı, Kelime Ata, Merdan Yanardağ, Nihal Kemaloğlu, Ünsal Ünlü, Pınar Türenç, Sedat Bozkurt, Yeşim Gündoğdu Karacaoğlu, Yıldız Yazıcıoğlu, Zeynep Gürcanlı

Onur ödülü

Onur Ödülü'nün gazeteci Çiğdem Toker'e verildiği duyuruldu:

Kamu kaynaklarının korunmasına yönelik istikrarlı ve ödün vermeden yazdığı yazılar, hukukun üstünlüğü olan bir ülkede yolsuzluk davasının açılmasına neden olurdu. Yazıları, birçok yolsuzluk dosyasının iddianamesi olma niteliği taşıdığından bu yıl Emre Madran Koruma alanında Onur ödülüne Çiğdem Toker.

Özel ödül

Özel Ödül'ün Prof. Dr. Ruşen Keleş'e verildiği duyuruldu:

Kentleşme politikalarına yaptığı katkılar, uzun yıllar boyunca aralıksız olarak sürdürdüğü akademik üretim, yetiştirmiş olduğu binlerce öğrenci ve kentleşmenin geleceğini koruyan çalışmaları ile duayen kent bilimci Prof. Dr. Ruşen Keleş.