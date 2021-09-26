Emre Madran Basın Ödülleri açıklandı: soL TV'ye ödül

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, doğal ve kültürel değerlerin korunmasında büyük katkılar sunmuş olan mimar Emre Madran’ın anısına bu yıl altıncısı verilen "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri” açıklandı.

soL TV'den Erkan Yıldız "Burası Ankara" programıyla İnternet Televizyon Haberciliği dalında verilen ödülün sahibi oldu. Ödüller, 4 Ekim Pazartesi günü Ankara Kalesi’nde Erimtan Müzesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, her yıl 26 Eylül tarihinde Emre Madran anısına düzenlediği "Emre Madran İzinde 'Edep Ya Hu' Buluşmaları"nın sekizincisini online olarak gerçekleştirdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bu yıl 'Kültür Varlıklarında Risk, Güncel Durum ve Müdahale Biçiminde Çözümler' teması ile online gerçekleştirilen etkinlikte, kent ve koruma alanında yayın ve yazıları ile 2021 yılı Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri'ne değer görülen gazete, tv, ajans, radyo ve internet haberciliğindeki kişi ve kurumları açıkladı.

Candan, ‘’Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Atatürk Orman Çiftliği, Anıtkabir, Saraçoğlu Mahallesi ve Cumhuriyetin mekansallığı başta olmak üzere, doğal ve kültürel varlıkların korunması yönünde yürüttüğümüz mücadeleyi halkla buluşturan, yazılarıyla mimarlık ve kent kültürünü, kamu yararını gözeterek halkın haber alma hakkını savunan tüm basın emekçilerine teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

"İktidarın ağır baskısı altında gazetecilik yapmanın ve medya alanında çalışmanın ne kadar zor olduğunun farkındayız. Hatta Mimarlar Odası’nın gündem yaratıcı haberlerini yapan gazetecilere soruşturma açıldığını biliyoruz. Ülke gündeminde söz söylemenin zor olduğu, doğru ve tarafsız habere büyük ihtiyaç duyduğumuz günler Türkiyesi’nde, gazetecilikte ısrar eden, teslim olmayan kaleminin, sözünün gücünü her şeye karşı savunan basın emekçilerini selamlıyorum. 2021 Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri, 4 Ekim Pazartesi günü saat 19:00‘da Dünya Mimarlık ve Konut gününde, Ankara Kalesi’nde Erimtan Müzesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.”

ÖDÜLLER



TELEVİZYON HABERCİLİĞİ DALINDA

Televizyon Haberciliği dalında Saraçoğlu Mahallesi, Muammer Aksoy Evi, Anıtkabir, Kıbrıs Vadisi, Atatürk Orman Çiftliği talanı, Ankapark ve kent gündemi haberleri ile FOX TV Çalar Saat Ekibi ve İsmail Küçükkaya,

Televizyon Haberciliği dalında, fakültesine liyakatsiz dekan, AOÇ ve Kaçak Saray haberleri ile KRT Ana Haber Ankara Ekibi

Televizyon Haberciliği dalında Millet Bahçeleri; Saraçoğlu Mahallesi haberi ile TELE 1 Ana Haber Evren Özalkuş

Televizyon Haberciliği dalında Anıtkabir, Saraçoğlu Mahallesi, Atatürk Orman Çiftliği, Ankapark, Cebeci Stadyumu ve ODTÜ Yolu haberleriyle HALK TV Ana Haber Ekibi ve Günün Raporu Program Sunucusu Fatih Ertürk

İNTERNET TELEVİZYON HABERCİLİĞİ DALINDA

İnternet Televizyon Haberciliği dalında Saraçoğlu Mahallesi, TOGO Rant Kuleleri , Cebeci Stadyumu, Ulus Tarihi Kent Merkezi ve 100.Yıl Çarşısı haberleriyle Nokta TV Yayın Sorumlusu Devrim Hacısalihoğlu

İnternet Televizyon Haberciliği Dalında “Burası Ankara Programı” ile Sol TV Erkan Yıldız

YAZILI BASIN DALINDA

Yazılı Basın Dalında Anıtkabir, Millet bahçeleri, Atatürk Orman Çiftliği, Ankapark, Kıbrıs Vadisi, Cebeci Stadı, Ermeni Katolik mezarlığına TOKİ inşaatı, Muammer Aksoy Evi, TOGO kuleleri, haberleriyle Sözcü Gazetesi Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül ve Gazeteci Yavuz Alatan

Yazılı Basın Dalında, ODTÜ Yolu, Millet Bahçesi, Beypazarı Taş ocağı, Kıbrıs Vadisi, TCDD haberleriyle Evrensel Gazetesi Ankara Temsilcisi Birkan Bulut

Yazılı Basın Dalında, Yol ayrımı ve kent gündemi yazıları ile Birgün Gazetesi Köşe Yazarı Tarık Şengül

Yazılı Basın Dalında kent gündemine ufuk açıcı yazıları ile Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarı Deniz Yıldırım

AJANS HABERCİLİĞİ DALINDA

"LİMAK, Atatürk’ün AOÇ'de kurdurduğu fabrikanın arazisinde lüks konut yapmayı planlıyor” adlı özel haberi ve Saraçoğlu Mahallesi, Ankapark, Ulus Tarihi Kent Merkezi haberleriyle Anka Haber Ajansı ve Tamer Arda Erşin

RADYO DALINDA

Radyo Dalında Togo İkiz kuleleri haberiyle RS FM’den Atilla Güner

ULUSLARARASI BASIN DALINDA

Uluslararası Basın Dalında - Agence France-Press (AFP, Fransız Basın Ajansı) Ankapark haberiyle Raziye Akkoç (AFP Türkiye Muhabiri)

Uluslararası Basın Dalında, "Saraçoğlu’ndaki kentsel dönüşüme telif davası” haberiyle Deutsche Welle Alican Uludağ

Uluslararası Televizyon Haberciliği dalında Doğa tahribatları, HES ve Maden Ocakları haberleri ile Hollanda’dan yayın yapan Jin TV Yeşil Pencere Ekoloji Programı Yapımcısı Güler Yıldız

İNTERNET HABERCİLİĞİ DALINDA

İnternet Haberciliği Dalında, Ankara konut piyasası, barınma ve yüksek kira sorunu üzerine hazırlanan yazı dizisiyle Gazete Duvar Ankara Temsilciliği ve Gazeteci Mühdan Sağlam

İnternet Haberciliği Dalında, Atatürk Orman Çiftliği, Saraçoğlu, Ankapark, Cebeci Stadı, Odtü yolu, Kıbrıs Vadisi haberleriyle Medya Port Gazeteci Sultan Özer

İnternet Haberciliği Dalında “Yanan ormanlık alanlar yapılaşmaya açılabilir. Meslektaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz, bu işin bir parçası olmayın” haberi ve ODTÜ yolu haberleriyle Medyascope Gazeteci Zelal Direkçi



YEREL BASIN DALINDA

Ankara: Saraçoğlu Mahallesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Atatürk Orman Çiftliği, Cebeci Stadyumu haberleriyle Anayurt Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ferda Karababa

Kırşehir: Kırşehir Hükmet Konağı haberleri ile Kırşehir Çiğdem Gazetesi

Nevşehir: Karaburç Köyü maden haberiyle Nevşehir Kent Haber

Zonguldak: Bartın ve Zonguldak’ta, Hema Termik Santrali, Zonguldak Kız Meslek Lisesi, MAKZON, Bartın Endüstri Meslek Lisesi haberleriyle Pusula Gazetesi

Sivas: Gökpınar Gölü koruma haberiyle Tekin Haber

Tunceli: Munzur Gözeleri haberiyle Özgür Dersim Gazetesi

DAYANIŞMA ÖDÜLÜ

İktidar baskısına karşı gazetecilikte ısrar eden basın emekçileri adına Gazeteci Özlem Akarsu Çelik

2021 KORUMA ALANINDA EMRE MADRAN ÖZEL ÖDÜLÜ

Saraçoğlu Mahallesi telif hakkı hukuk mücadelesine Almanya’dan verdiği destekle Mimarlar Odası Ankara Şubesi Almanya Koordinatörü Mimar Betül Kesici