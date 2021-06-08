Burası Ankara: 'Anlatılan senin hikâyen'

Haftanın konuğu Burçak Özoğlu, işçilerin kendi hiķâyelerini anlatması kadar bu hikâyelere kulak vermenin de neden önemli olduğunu Burası Ankara izleyicileriyle paylaşıyor.

Haber Merkezi

Haftanın konuğu Burçak Özoğlu, işçilerin kendi hiķâyelerini anlatması kadar bu hikâyelere kulak vermenin de neden önemli olduğunu Burası Ankara izleyicileriyle paylaşıyor.

Burası Ankara: 'Anlatılan senin hikâyen'

Haber

İşçiden: Bu pisliği ancak örgütlü işçiler temizler!