Haftanın konuğu Burçak Özoğlu, işçilerin kendi hiķâyelerini anlatması kadar bu hikâyelere kulak vermenin de neden önemli olduğunu Burası Ankara izleyicileriyle paylaşıyor.
Burası Ankara: 'Anlatılan senin hikâyen'
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Burası Ankara: 'Anlatılan senin hikâyen'
Haftanın konuğu Burçak Özoğlu, işçilerin kendi hiķâyelerini anlatması kadar bu hikâyelere kulak vermenin de neden önemli olduğunu Burası Ankara izleyicileriyle paylaşıyor.
Haber Merkezi
Haftanın konuğu Burçak Özoğlu, işçilerin kendi hiķâyelerini anlatması kadar bu hikâyelere kulak vermenin de neden önemli olduğunu Burası Ankara izleyicileriyle paylaşıyor.
Burası Ankara: 'Anlatılan senin hikâyen'