Emre Belözoğlu: Faruk Koca ile kader birliği yapmak benim için çok büyük onur

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rizespor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için “Başkan Faruk Koca ile kader birliği yapmak benim için çok büyük bir onurdur” dedi.

MKE Ankaragücü’nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, kulübün yeni başkanı İsmail Mert Fırat'la birlikte yaptığı açıklamasında, Rizespor maçında, Hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı cezaevinde ziyaret ettiğini söyledi.

Belözoğlu “Aranızdaki en taze, en genç Ankaragüçlü benim. Bu Ankaragücü ailesinin bir parçası olduğum için şeref duyuyorum. Başkan Faruk Koca ile kader birliği yapmak benim için çok büyük bir onurdur. Bu süreç hiçbirimiz için kolay olmayacak. Sonuna kadar bir olursak emin olun daha da güçlenip çıkabiliriz. Birlik olmalıyız. Zaman birlikte olma zamanı. Başkanımıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.