Emrah Apartmanı davası sanığı: Bina rezonans sonucu yıkıldı

30 Ekim 2020'de İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Turgay Akkoçlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Hayati Uzun ve Hüseyin Bilgin Sert de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Hüseyin Bilgin Sert hayatını kaybetti, 3'üncü duruşmada Turgay Akkoçlu da tahliye edildi.

Mahkeme başkanı ek bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmadığını söyledi

DHA'nın haberine göre, sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar, mağdurlar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı, geçen celsede istenilen ek bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmadığını söyledi. İddia makamı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Duruşmada mağdurlara söz verildi. Depremde kızı Buse'yi kaybeden Osman Demir, "Binamızın 2005'teki depremde de hasar gördüğü söyleniyor. O yıllarda bu bina yaklaşık 12 yıllıktı. Nasıl bu kadar hasar gördü onu sorgulamak gerekiyor. Biz artık adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Depremde kızını kaybeden Şaziye Demir: Sanıklar hâlâ dışarıda

Depremde enkazdan sağ çıkarılan ancak kızı Buse'yi kaybeden Şaziye Demir ise "Bizim binamız neden yıkıldı? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Etrafındaki binalar sağlam. Sanıklar hâlâ dışarıda, ellerini kollarını sallayarak geziyorlar" dedi.

Depremde kızı Elif'i (10) kaybeden Bahriye İnan da sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

'Bina rezonans sonucunda yıkıldı'

Mağdurların ardından sanıklara söz verildi. Turgay Akkoçlu, binanın rezonans sonucu yıkıldığını savunarak, "Binanın zemininde anormal yapılanmalar vardı. Zeminden dolayı üstyapıdaki bazı noktalar önem kazanmıştır. Binayla zemin arasında bir rezonans ilişkisi olmuştu. Bina da rezonans sonucunda yıkılmıştır. Bu sebepten yıkılan binalar darmadağın olur. Emrah Apartmanı'ndaki parçalanmış görüntü de bu yüzden olmuştur. Bunlar anlatması zor ve teknik ifadelerdir. Bilimsel şeylerdir. Ben binayı yaptıktan sonra hatalı işlemler yapılmıştır. Binayla ilgili illiyet bağım kalmamıştır" diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Diğer tutuklu sanık Hayati Uzun da ev hapsinin kaldırılmasını talep etti.

Savunmaların ardından heyet, bilirkişiden gelecek raporun beklenmesine hükmedip, duruşmayı 4 Mayıs'a erteledi.