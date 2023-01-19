AFAD'ın açıklamasına göre, Ege Denizi'nde saat 05.22'de, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ayvacık'ın 17 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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Haber Merkezi
Ege Denizi'nde deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Haber Merkezi
AFAD'ın açıklamasına göre, Ege Denizi'nde saat 05.22'de, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ayvacık'ın 17 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.