Ege Denizi'nde deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Haber Merkezi

AFAD'ın açıklamasına göre, Ege Denizi'nde saat 05.22'de, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ayvacık'ın 17 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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