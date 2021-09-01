'Emperyalizmin olmadığı savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için, barış için...'  

Türkiye Barış Komitesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.
"Büyük bir bölümünde kapitalizmin hüküm sürdüğü dünyada, barış olgusu giderek daha büyük önem kazanıyor. Toplumsal adalete, gerçek ve kalıcı barışa ulaşmanın, sömürü düzeni ortadan kalkmadan mümkün olmadığı, her olayla kendisini bir kez daha gösteriyor" denilen açıklamada, "Dünyanın insanın insanı sömürmediği, doğanın sömürülmediği ve kaynakların insanlığın yararına kullanıldığı bir düzene ihtiyacı var" ifadesi kullanıldı.
Açıklamanın tam metni şöyle: