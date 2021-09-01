'Emperyalizmin olmadığı savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için, barış için...'  

Türkiye Barış Komitesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

"Büyük bir bölümünde kapitalizmin hüküm sürdüğü dünyada, barış olgusu giderek daha büyük önem kazanıyor. Toplumsal adalete, gerçek ve kalıcı barışa ulaşmanın, sömürü düzeni ortadan kalkmadan mümkün olmadığı, her olayla kendisini bir kez daha gösteriyor" denilen açıklamada, "Dünyanın insanın insanı sömürmediği, doğanın sömürülmediği ve kaynakların insanlığın yararına kullanıldığı bir düzene ihtiyacı var" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Bugün yeni bir Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz. Ancak emperyalizmin saldırganlığına devam ettiği dünyamız, barıştan çok uzak. 100 yılı aşkın bir süre önce ortaya çıktığından bu yana emperyalizmin insanlığa yaşattığı acıları ölçebilmek mümkün değil. Emperyalist sistemin varlığında geçen her yıl, bunlara yenileri ekleniyor.

ABD yönetiminde yaşanan değişiklikler, başkanların ve hükümetlerin değişmesi, emperyalist siyasette, bazı ayrıntılar dışında bir değişiklik yaratmıyor. Bunun en yeni kanıtı, Joe Biden’ın ABD başkanlığına gelmesi ile yaşandı. Önceki başkan Donald Trump yönetimi, daha doğrudan, saldırgan, inceliklerden yoksun bir dış siyaset yürütmeyi tercih etmişti. Bazı kesimler, Biden’ın başkan seçilmesi ile ABD’nin daha yumuşak bir dış siyaset izleyeceği hayaline kapılmışlardı. Ancak emperyalizmin kurallarının değişmediği gerçeği, Biden’ın işbaşına gelmesi ile bir kez daha ortaya konmuş oldu. Hatta Biden yönetimi, bazı açılardan daha katı bir siyaset izlemeyi tercih etti. Örneğin, var olan çok sayıda yaptırıma ek olarak Küba’ya yönelik yeni yaptırımlar getirildi.

Emperyalizm bir süredir bir hegemonya krizi yaşıyor. Kriz nedeniyle geleneksel üstün güç konumunu sürdürmekte zorlanan ABD, Biden yönetimi ile birlikte bu sorunu aşma ve saldırganlığını farklı biçimlere büründürme ihtiyacı hissediyor.

Türkiye’nin yanı başında, Suriye ve Irak’taki ABD askeri varlığı, yeni arayışlarla birlikte devam ediyor. Diğer yandan ABD, Afganistan’daki askeri varlığını çekerken geride mahvolmuş bir ülke bırakıyor. Emperyalist siyaset, bu çekilmenin yarattığı boşluğu, Asya’nın tamamını etkileyecek bir konumda olan ülkedeki gerici Taliban ya da IŞİD gibi güçlerin doldurmasına ve bu nedenle istikrarsızlığın derinleşmesine göz yumarak yeni bir sayfa açıyor.

Öte yandan Batı emperyalizmi, karşısında başat rakipler olarak güçlenen Rusya ve Çin’in hareket alanlarını daraltmak üzere hareket ediyor. Giderek daha fazla odaklandığı Asya-Pasifik ve dünyanın başka bölgelerindeki askeri hareketliliğini, NATO'yu da kullanarak artırıyor.

ABD’nin, gerek tek başına gerek müttefikleriyle yaptığı askeri tatbikatların boyutları her geçen gün büyüyor. Bu tatbikatlar, Avrupa’da, Doğu Asya’da, Latin Amerika’da, kısacası dünyanın dört bir yanında gerçekleştiriliyor. Örneğin son bir yıl içerisinde Doğu ve Güney Avrupa’da neredeyse aralıksız bir tatbikat süreci yaşanıyor.

Bu hareketlilik, dünyayı kaçınılmaz biçimde bir savaş ortamına sürüklüyor.

Emperyalist sistem içindeki çelişkilerin yoğunlaşmasının önemli sonuçlarından bir tanesi, silahlanma yarışında kendisini gösteriyor. Küresel silah pazarı genişlerken, uzayın da bir silahlanma alanı haline getirilmesi, yeni silahlar için yeni teknolojilerin üretilmesi gibi gelişmeler yaşanıyor.

Ülkemiz de savaş riskinin en yüksek olduğu bölgelerden birinde yer alıyor. Ortadoğu’da sonu gelmeyen emperyalist müdahaleler, son dönemde azalma eğilimine girmekle birlikte Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar üzerinden yoğunlaşan çatışma ortamı ve Kafkasya’daki gerilimlerin üzerine, son bir yıl içerisinde Karadeniz havzasındaki gündemler eklendi. Emperyalizmin bölgedeki en önemli işbirlikçisi konumundaki NATO heveslisi Ukrayna hükümetinin gerilimi yükselten politikaları, Rusya’ya yönelik emperyalist hareketliliğin zeminini oluşurdu. Her ne kadar gerilim son aylarda azaldıysa da önümüzdeki döneme, savaş riskinin üzerinde yükseleceği bir zemin bıraktı.

Askeri yöntemler dışında emperyalizmin giderek daha fazla başvurduğu politikaların başında ekonomik yaptırımlar geliyor. ABD, kendi siyaseti doğrultusunda hareket etmediğini düşündüğü ülkelere 60 yılı aşkın bir süredir çeşitli düzeylerde yaptırım uyguluyor. Günümüzde, yaptırım uygulanan ülkelerin sayısı 39. Bunlar arasında çok sayıda yoksul ülke de bulunuyor ve yaptırımlar, bu yoksulluğu daha da derinleştiriyor.

Sosyalizme gururla sahip çıkan Küba da bu yaptırımlardan payını alıyor. 60 yıldır uygulanan ekonomik abluka sonucunda bu küçük ülkenin yaşadığı kayıp her yıl milyarlarca doları buluyor.

Yaptırımların en güncel boyutu COVID-19 pandemisi ile mücadelede kendisini gösteriyor. Tıbbi araştırmalarda ve halkın aşılanması ve tedavi edilmesinde zorluklar yaşanıyor. Emperyalizm, yoksulluk, hastalık dinlemeden dünya halklarını boyunduruk altında tutmaya devam ediyor.

Büyük bir bölümünde kapitalizmin hüküm sürdüğü dünyada, barış olgusu giderek daha büyük önem kazanıyor. Toplumsal adalete, gerçek ve kalıcı barışa ulaşmanın, sömürü düzeni ortadan kalkmadan mümkün olmadığı, her olayla kendisini bir kez daha gösteriyor. Dünyanın insanın insanı sömürmediği, doğanın sömürülmediği ve kaynakların insanlığın yararına kullanıldığı bir düzene ihtiyacı var."