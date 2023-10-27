Emperyalizmin Boris Johnson sevdası

Başbakanlığı sırasında halk düşmanı politikalarla, emperyalizm yanlısı siyasi açılımlara verdiği destekle hatırlanan eski İngiliz Başbakanı Boris Johnson ABD'li düşünce kuruluşunda işe alındı.

CEPA'nın üst düzey danışman grubuna katkıda bulunacağı açıklanan Johnson'ın katılımıyla ilgili, kuruluştan yapılan açıklamada Atlantik ötesi işbirliğinin bu sayede artacağı söyleniyor.

Başkanlığını Alina Polyakova'nın yaptığı kuruluşun ardında BAE Systems, Lockheed Martin gibi silah şirketlerinin yanı sıra Microsoft, Mercedes-Benz, Amazon gibi dev holdingler de bulunuyor.

Kuruluş yöneticilerinin "demokrasi" mücadelesi kapsamında Ukrayna-Rusya Savaşı sırasında bizzat Ukrayna'ya gidip Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek verdikleri biliniyor.