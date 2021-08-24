'Emperyalizm Afganistan'daki yıkımın sorumlusudur!'

Afganistan’da Taliban’ın iktidara gelmesiyle birlikte başlayan tartışmalar devam ediyor. Kimilerine göre Taliban ABD’ye karşı bir zafer kazandı ve Afganistan’ın bağımsızlığını temin etti; kimileri içinse ABD ülkede kalmalı ve halkın güvenliğini sağlamalıydı.

Özgürlükçü laiklik diyenler, emperyalizmden medet umanlar, yaşadığı tüm sorunu göçmenlere yıkanlar, Taliban’ı dost belleyenler, gerici karanlığı bize bağımsızlık diye pazarlayanlar…

ABD uzun yıllardır Afganistan’a müdahale ediyor. Bugün yaşanan her şey bu emperyalist müdahalenin bir sonucu. Afganistan’a bir günde şeriat gelmedi; emperyalizmse Afganistan’dan çekilmedi.

Bu tartışmaların ortasında sol partiler ortak bir açıklama yayınladı. TKP, EMEP, Sol Parti ve TKH’nin imzasını taşıyan açıklamayı ve Afganistan'la ilgili son tartışmaları Boyun Eğme'den okuyabilirsiniz.