EMO uyardı: Asıl Şubat'ta gelecek faturalar daha kabarık olacak

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Bülent Pala, elektrik faturalarındaki okumaların bir kısmının Aralık ayı okumaları olduğunu belirterek, “Esas Şubat'ta gelecek faturalar daha kabarık olacak. Toptan bir zam yapamadıkları için kademeli tarifeyi getirdiler” dedi.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre Pala, kademeli tarifede günlük en düşük ücret limitinin 7 kilovat saate çıkarılmasını, “İki lambaya daha müsaade ettiler” diye yorumladı.

Vatandaşa gelen faturalarda Aralık ve Ocak aylarının okumaları olduğunu belirten Pala, “Esas faturaların kabarıklığını Şubat ayı okumalarında göreceğiz. Malum bu gelen faturalar Aralık ayından kalma faturalar. Mevcutta 300 liralık bir fatura 450 lirayı buldu. Şubat'ta bu ücret 600 lirayı bulacaktır diye düşünüyorum. Yüzde 100’lük bir artış olacak. Her fatura 3'te bir oranında daha artacak” ifadelerini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 01 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2,06 TL olacağını duyurmuştu.

Elektrik faturalarının beklenenden yüksek gelmesi sonrası kamuoyunda tepki oluşurken, faturalandırmada değişikliğe gidildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıkladı.