Elektrik zammı hayatı durdurdu: Çalışırlarsa zarar ediyorlar

Vatandaşların büyük bir çoğunluğunun dokumacılıkla geçindiği Denizli'nin 6 bin 500 nüfuslu Babadağ ilçesinde ve bağlı köylerinde, yüzde 127'lik elektrik zammından sonra 4 bin dokuma tezgahı kapandı. Geçimini dokumacılıkla sağlayan ilçede vatandaşlar tam bir aydır çalışmıyor, kahvehanede oturuyor.

Sözcü'den Selami Aydın'In haberine göre ilçede tüccarın sağladığı ipliklerle fason bez üretimi yapan dokumacılar, atkı başına 51 kuruş olan fiyatın 65 kuruşa çıkarıldığını fakat aradaki farkın elektrik faturasının ancak yüzde 20'sini karşılayabildiğini söyledi. Zarar ettiklerini söyleyen dokumacılar, tüccarlardan ücret artırımı istedi ama yeni fiyat alamadı. Enflasyon nedeniyle de makine ekipmanları, yağ ve diğer giderler arttı.

Kazancın yarısı elektriğe

600 tezgahın kapandığı Mollaahmetler köyünden dokumacı Mehmet Kılıç, şöyle isyan etti: “Geçen yıl Ocak ayında 2 bin 500 lira elektrik faturası ödedim. Kasım ayında fatura 5 bin lira geldi. Şimdi çalıştırsam 12-13 bin lira gelecek. 7 tezgahtan bir ay boyunca 20 bin lira ciro yapıyorum. Yarısından fazlası elektriğe gidecek. Üç çalışanım var. Ne Bağ-Kur'umu ne de sigortamı ödeyebiliyorum. Elimizden ekmeğimizi aldılar. Böyle şey olmaz, yüzde 127 zam nedir?”

Dokumacı Melek Kavlak ise “Zamlardan sonra iyi kötü biraz idare ettik ama elektrik fiyatı yükselince her şey karıştı. Makineler durunca bizim hayatımız da duruyor. Bir buçuk ay önce makinelerimizi kapatmak zorunda kaldık. Çalıştırırsak elektrik faturasını ödeyemiyoruz. Kredi çektik ödeyemiyoruz. Atölye yaptık borcumuzu ödeyemiyoruz. Bakalım sonu nereye kadar gidecek” yorumunu yaptı.

Dokumacı Seyhan Pazarcı, “10 kişi çalıştırıyorduk, evlerine gönderdik. Dayanma şansımız yok ama açma şansımız hiç yok. Bir ay çalışırsam 50-60 bin lira zarar ediyorum” dedi.

'Bildiğimiz hiçbir işi yapamıyoruz'

Türkiye'nin en fazla elektrik faturası ödeyen köyü Kelleci'de 2 bin tezgah kapandı. Kelleci köyü dokumacılarından Ali Işıkdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı: “4 dokuma tezgahım var. Aylık gelirim yüzde yüze yakın düştü. Köydeki 2 bin makinenin ortalama faturası 1 milyon lira gelirken şimdi 2 milyon lirayı geçmiş durumda. Makinelerimizi çalıştırdıkça zarar ediyoruz. Acil tıp teknisyenliği mezunuyum. Alanımda 30 bin kişi içinden 250'nci sıradayım. Sağlık atamasının olmaması mesleğimden uzaklaştırdı. Elektrik faturasının yükselmesi dokumacılıktan uzaklaştırdı. Bildiğimiz hiçbir işi yapamıyoruz.”