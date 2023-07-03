Emniyet’te Soylu ekibine operasyon personel biriminden başladı

İçişleri Bakanlığı'ndaki görev değişiminin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde beklenen atamalar bu akşam başladı. İlk değişiklik personel dairesinde gerçekleşti. Personel Başkanı Ogün Vural İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın onayı ile görevden alındı.

T24’ün haberine göre, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın Emniyet Genel Müdürü olarak atanmasının ardından önceki Bakan Süleyman Soylu’nun ekibine yönelik ilk atama bu akşam saatlerinde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından ilk görevden alma kararnamesine imzasını attı.

Yerlikaya akşam saatlerinde Emniyet teşkilatındaki tüm atamalara ait işlemleri yürüten personel biriminin başındaki isim olan Ogün Vural’ı görevden aldı.

Vural’ın yerine Soylu döneminden önce Personel Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ve halen Polis Başmüfettişi olarak çalışan Ahmet Acar’ı Personel Başkanı olarak görevlendirdi.