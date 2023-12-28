Emniyette 'FETÖ' operasyonu: 445 polis açığa alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya "FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen" 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz."

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