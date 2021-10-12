Emniyet'in 'kokain' açıklamasına Sedat Peker'den yanıt

Kolombiya'dan Türkiye'ye getirilmek üzereyken yakalanan 5 tonluk kokainin sahibi kim olduğunu soran ülkücü mafya Sedat Peker, İçişleri Bakanı Soylu'nun olayın üstünü örtmeye çalıştığını söylemişti.

Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bir açıklama yaparken, "Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğimiz devam etmektedir. Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır." ifadesini kullanmıştı.

Peker, bu açıklama sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunurken, "Kolombiya polisleri bilgi vermiyorsa DEA veya başka bir uluslararası kuruluşa başvurdunuz mu? Bilgi istediniz mi? Ayrıca narkotik polislerinin çalışma azimlerini kırmak gibi bir amacım yok. Narkotik polislerini engelleyen üst derece bürokratları ve siyasileri deşifre etmekti benim amacım. Ayrıca narkotikle mücadele, gözaltına alınan uyuşturucu şüphelilerine 'Sedat Peker ile ilgili ifade verirseniz az ceza almanızı sağlarız' demek midir? Levent isimli şahısa söylediğiniz gibi. Yazık, gerçekten çok yazık. Devletin namusunu kirlettiniz, itibarını neredeyse bitirecek hale getirdiniz" dedi.