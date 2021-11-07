Emniyete alınan biber gazı sayısını sordu, Soylu 'yeteri kadar' diye yanıtladı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, son 5 yıl içerisinde kolluk güçleri için alınan biber gazı miktarını sordu.

Soylu, Bülbül'ün sorusuna "Kamu düzenini sağlamada zafiyete düşülmeyecek şekilde yeterli miktarda alınmaktadır" yanıtını verdi.

Verdiği önergelerde sorduğu sorulara yanıt alamadığını ifade eden Bülbül, "Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'yi hiçe sayarak ve Bilgi Edinme Kanunu'nu ihlal ederek, verdiğimiz soru önergelerini yanıtsız bırakıyor. Son 5 yılda ne kadar biber gazı alındığını soruyoruz, 'yeteri kadar' diye yanıt veriyor. Bu yanıtın altına imza atmaktan da ne imtina ediyor ne de utanıyor. Bu tutumdan derhal vazgeçilmelidir. Bakanlık, soru önergelerini istenilen bilgi ışığında yanıtlamakla yükümlüdür" diye konuştu.

Bülbül, koronavirüs salgını nedeniyle 26 Nisan 2021 tarihinde tam kapanmaya geçileceğinin duyurulmasının ardından, Soylu'nun tekellerin kapalı olacağını açıkladığını anımsattı. Bülbül, Soylu'ya, toplamda kaç tekel bayii hakkında içki sattığı için işlem yapıldığını; gözaltına alındığını; esnafa içki satışı yaptığı gerekçesiyle para cezası kesilip kesilmediğini; kesilmişse ülke genelinde toplam tutarının ne kadar olduğunu; içki satışı yapıldığı gerekçesiyle yapılan işlemlerin hangi hükme dayandırıldığını sordu.

'Soylu soru önergelerini yanıtsız bırakıyor'

Bakan Soylu ise Bülbül'e "Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda çok sayıda önlem kararı alınarak uygulamaya geçirildiğini" ifade etti. Bakan, Bülbül'ün sorduğu istatistiksel bilgilere cevabında yer vermedi.

Bülbül bir başka önergesinde ise Soylu’ya, "2015 yılından önergenin yanıtladığı tarihe kadar kaç asker, polis, korucu ve sivil yurttaşın terör örgütleri tarafından kaçıldığını; kaç yurttaşın operasyonlarla kurtarıldığını ve kaçının hâlâ rehin tutulduğunu; terör örgütleri tarafından kaçırılan yurttaşlarla ilgili ne tür çalışmaların yapıldığını" sordu.

Soylu bu soruya da "Ülkemiz, ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, güvenlik güçlerinin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini hedef alan terör örgütleriyle ayrım gözetmeden, demokratik ve hukuk kuralları çerçevesinde etkin bir şekilde ve kararlılıkla mücadele etmektedir" yanıtını verdi. (ANKA)