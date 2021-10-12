Emniyet Müdür Yardımcısı polis dövdü: Dayak sonrası sürgün edilen polis intihara kalkıştı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Gimat Şehit Muhammed Uz Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olan Muhammed Arslan, 26 Kasım 2020'de karakol kapısında görevli olduğu sırada gelen sivil aracın içindekilere görevi gereği 'Kimsiniz?' diye sordu.

Halktv'den Hazar Dost'un haberine göre, aracın içindeki kişi Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı V.'ydi.

Araçtan inen V.'nin Arslan'a ''Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin lan bana kimlik soruyorsun?" diye bağırdığını ve cinsiyetçi birçok küfür sarf ettiğini söyleyen kaynaklar, bunların şikayet tutanağında da yer aldığını belirtti.

Polis memuru Muhammed Arslan, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alırken, raporda, kendisine şiddet uygulandığı da kanıtlanıyor. Şikayet tutanağında da 'anlatılan olayda birçok görgü şahidi de var' ifadesi yer alıyor.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Muhammed Arslan ve avukatı, verdikleri dilekçede İl Emniyet Müdür Yardımcısı V.'nin hakaret, şiddet ve tehditte bulunduğunu belirtti.

Fakat savcı 'olayın soruşturulmasına gerek yok' dedi.

Sürgün edilince intihara kalkıştı

Darp edilen polis memuru Muhammed Arslan, Gaziantep'in Nizip ilçesine sürgüne gönderildi.

Yaşanan tüm sürecin ardından Muhammed Arslan, emniyet müdür yardımcısından gördüğü mobbing ve şiddetin karşılıksız kalmasına dayanamadığını ve haksızlığa uğradığını belirttiği bir not bırakarak intihara kalkıştı.

Olayın ardından Arslan'ın silahı alındı ve psikolojik tedavi görmesi gerektiği belirtildi.

Polislik hayatını bitiriyorlar

Habere göre, 21 Eylül'de Muhammed Arslan için 'Polislik yapamaz' raporu hazırlandı. Şu anda silahsız şekilde görevini yapan Arslan'a bu rapor tebliğ edildiğinde polislik hayatı da bitmiş olacak.