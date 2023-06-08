Emine Şenyaşar'a para cezası

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar Urfa Adliyesi önünde 9 Mart 2021’de başlatmıştı.

Adalet Nöbeti eylemi devam ederken, Şenyaşar'ın eylemleri sırasındaki konuşmalarından dolayı “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme, Şenyaşar’a “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla 8 bin TL adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.