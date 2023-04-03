Emine Erdoğan'ın Togg'unun plakasında dikkat çeken detay: '4 kazaya karışmış'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a bugün Beştepe'de TOGG T10X'in ilk teslimatı yapıldı.

İki araçtan plakası '34 EE 2071' olan otomobilin ruhsatı Emine Erdoğan adına tescillendi.

Plakayla ilgili dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı.

Gazeteci Murat Ağırel konuyla ilgili yaptığı paylaşımda sözkonusu plakanın daha önce Opel Astra model bir araca ait olduğunu ve çok sayıda kaza yaptığını duyurdu.

Ağırel paylaşımında "Cumhurbaşkanına teslim edilen araç hayırlı olsun .Fotoğrafta Plakası 34 EE 2071 gözüküyor. Plaka daha önce Opel Astra model bir araca aitmiş. Hasar sorgulama yapıldığında eski tarihli çok kazası çıkıyor. Herhalde araç kullanılamaz oldu plaka öyle el değiştirdi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.