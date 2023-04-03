Erdoğan yurttaşı 'sıkıntıya sokmayacak' TOGG formülünü buldu: 'Kamu bankaları kredi verebilir'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Togg T10X Teslimatı Programı’nda Togg'un ilk iki aracını teslim aldı. Daha önce, “Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak" diyen Erdoğan bu sefer "Togg'a uygun kredi mümkün olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen teslim töreninde Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a 'Anadolu kırmızısı ve Gemlik mavisi' Togg T10X teslim edildi. Araçların teslim töreninde konuşan Erdoğan, "2019 yılında ilk siparişi biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz" dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine tanıklık ediyoruz. 2019 yılında ilk siparişi biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Bu projeye iftira derecesine varan ithamlarda bulunuldu. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Tüm testleri alnının akıyla vermiş. Elektrikli araç testinden tek seferde geçmiş bir otomobildir. Bu vesileyle tüm babayiğitleri ve projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyorum."

'Togg'a uygun kredi mümkün olabilir'

Araçla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı kısa sürüşün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Kamu bankalarının kredi imkanları müsaittir. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak, otomobilde de bunu yapmak mümkündür" diye konuştu.

Erdoğan geçen yıl ocak ayında katıldığı bir canlı yayında Togg için “Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. Bir defa o olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez” ifadelerini kullanmıştı.