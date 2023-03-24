Emine Erdoğan'ın önsözünü yazdığı kitap için 2,6 milyon TL harcandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 1952 yılında başlatılan Milli Kültür Eserlerinin Basımı ve Yayımı Projesi’nin 2022 yılına yönelik verileri yayımlandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın önsözünü yazdığı ve bakanlığın 2,6 milyon TL harcadığı, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” isimli kitaptan proje kapsamında 2022’de 12 bin adet yeni basım yapıldığı bildirildi. “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” isimli kitap, kendisinden sonra en çok basılan kitabın baskı sayısını dörde katladı.

“Milli Kültür Eserlerinin Basımı ve Yayımı Projesi” kapsamında 2022 yılında bastırılan kitaplar belli oldu. Proje kapsamında 2022 yılında dokuz kitabın tekrar basımının yapıldığı, dört kitabın baskıya çıkarıldığı ve dört kitabın da baskıya hazırlandığı belirtildi.

12 bin adet tekrar baskı

Toplam 17 kitabın yer aldığı listenin ilk sırasında, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” isimli kitap yer aldı. Emine Erdoğan’ın önsözünü yazdığı ve “Tanıtımına katkı sunduğu” kitaptan 6 bin adet Türkçe, 6 bin adet de İngilizce olmak üzere toplam 12 bin adet tekrar basım yapıldığı öğrenildi.

Kamuoyunda, “Emine Erdoğan’ın kitabı” olarak bilinen Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının baskı sayısı itibarıyla en yakın rakibini dörde katladığını ortaya koyan listedeki diğer bazı kitaplar ve baskı sayıları ise şöyle sıralandı:

Molla Ahmed-i Cezîrî Divan: 3 bin adet tekrar baskı

Faki-yi Teyran Divanı: 3 bin adet tekrar baskı

Şeyh Şemseddîn-î Ahlâtî Dîwan: 2 bin adet hazırlık baskı

Süleyman Çelebi ve Mevlid Geleneğimiz: 2 bin adet baskı

Atatürk Kültür Merkezi: 1000 adet tekrar baskı

Bakanlık 2 milyon 613 bin TL harcadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Emine Erdoğan’ın kitabı” için 2021 ve 2022 yıllarında dört farklı ihale düzenledi. Kitabın basım ve tanıtım işlerine yönelik ihaleler kapsamında bakanlığın kasasından çıkan toplam para, 2 milyon 613 bin 160 TL olarak hesaplandı. Kitabın yalnızca tanıtımı için 700 bin TL harcanmıştı.