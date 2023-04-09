Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü CHP listesinden aday oldu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün, Denizli'de CHP listelerinden milletvekili adayı gösterildi.

Sema Silkin Ün, bir zamanlar ‘Sağlam İrade’ rumuzuyla Twitter’da 'aktroll'lük yaptığı bilinen Taha Ün’ün eşi. İkilinin nikah şahitliğini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.

Her iki isim, Ahmet Davutoğlu partiden ayrılınca AKP'den istifa ederek ve Davutoğlu’nun ekibine katılmıştı. Sema Silkin Ün, Gelecek Partisi internet sitesindeki bilgilere göre kültür sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görülüyor.