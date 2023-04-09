AKP'de üç dönem kuralı uygulanacak: Listenin yüzde 70'i yeni isimlerden oluşuyor

AKP, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor.

Milletvekili aday listesinin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı. Buna göre, AKP'nin aday listesinde büyük bir değişim olacak. 27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor.

NTV'nin AKP'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı. Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi.