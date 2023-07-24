Eminağaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Yarını da beklemesin

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanlığı'na adaylık mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıdan basına yansıyan "geçmişi temiz biri olsa bırakırım" sözlerini hatırlatan Eminağaoğlu, "Genel başkanlık, O'nun görmesine ve icazetiyle de değil. Buradayım!" diye yazdı.

Eminağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu;

"Genel başkanlık yükünü taşıyabileceğine inanacağım, CHP'nin ilkelerine bağlı,

Partiyi ileri götürebilecek,

Geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım." demiş.

Yarını da beklemesin.

Genel başkanlık, O'nun görmesine ve icazetiyle de değil.

Buradayım!"