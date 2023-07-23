CHP'de görevden alınan il başkanlarının itirazları Parti Meclisi'nde reddedildi

CHP’nin kritik Parti Meclisi toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 10 saat süren ve tartışmaların damga vurduğu PM toplantısının sonunda görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazlarına dair oylama yapıldı.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, bu duruma itirazlar kayda geçerken görevden alınan Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ile Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün itirazları gizli oylamayla karara bağlandı.

Oylamada il ve ilçe başkanlarının itirazları CHP PM üyelerinim oylarıyla reddedildi ve göreve dönmeleri kararı çıkmadı.

CHP PM oylamasında Muş İl Başkanı İsmail Adanur’in itirazı için 31 kabul 30 ret, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan’ın itirazı için 30 kabul 31 ret, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan’ın itirazı için 31 kabul, 28 ret 2 çekimser, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan’ın itirazı için 28 kabul 33 ret oyu çıktı. Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün itirazı için ise 26 kabul 35 ret oyu ile oylama sonuçlandı. İl ve ilçe başkanlarının itirazlarının kabul edilip görevlerini sürdürebilmeleri için 40 kabul oyu gerekiyordu.

Değişim isteyenler iki ilde çoğunluğa geçti

Görevden alınan başkanların itirazları PM’de reddedilse de değişim isteyenlerin iki il için yapılan oylamada salt çoğunluğa ulaşması dikkat çekti.

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla zoom toplantısı yapan kurmayların temel itirazlarından biri de olağanüstü kurultay sürecinde parti teşkilatı yöneticilerinin görevden alınmasıydı.