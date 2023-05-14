Emin Çapa: Erdoğan'ın birinci turda kazanma ihtimali kalmadı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleriyle ilgili sandık sonuçları gelmeye devam ediyor.

Halk TV programcısı Emin Çapa, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın performansının 2018 seçimine göre performansının gerilediğini belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan'ın performansı yüzde 59'lardan yüzde 47'lere gelmiş durumda. Erdoğan'ın birinci turda kazanma ihtimali kalmadı" ifadeleriyle Erdoğan'ın seçimin birinci turunda kazanma ihtimalinin kalmadığı öngörüsünü paylaştı.

Çapa, Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanma imkanının söz konusu olduğunu kaydetti.