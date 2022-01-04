EMEP'ten zamlara tepki: Milyonlar sefalet ücretine mahkûm ediliyor

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, yaşanan son zam dalgasına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

"Aralık ayında 4,250 TL olarak belirlenen asgari ücret, daha çalışanların cebine girmeden eridi" diyen Gürkan, "Halk, yeni yıla zamlarla uyandı. Elektrikten, doğalgaza, akaryakıttan, ulaşıma, köprü geçişleri, ÖTV, MTV, vergi, ceza ve harç bedelleri başta olmak üzere tüketim mallarına ve hizmetlere gelen zamlar neticesinde halkın yoksulluğu katlandı. Son zamlar %35’lerden %50’lere kadar genişledi" ifadesini kullandı.

Gürkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, hiç sıkılmadan, kamu emekçilerine %28, toplam artış oranını %30,5’e çıkardıklarını açıkladı. Emeklinin sefaleti ortadayken en düşük emekli maaşı 2,500 TL olarak müjde niyetine açıklandı!

Sonra neymiş efendim, yoksulu enflasyona ezdirmemişlermiş! El insaf Erdoğan, manipülasyonun bu kadarına pes artık. Buyurun, 2500 TL’ye bir ay siz geçinin bakalım!

Bu zam dalgası ve yüksek enflasyon karşısında emekçilerin TİS sözleşmeleri güncellenmeli ve ücretlere ek zam yapılmalıdır. Özellikle metal işçileri bugünden sözleşme taslaklarının yenilenmesi için mücadeleyi yükseltmelidir.

Öte yandan milyonlar sefalet ücretine mahkûm edilirken, bir avuç sermaye sınıfına yine teşvikler kıyaklar yağdı. Bu gidişatı değiştirebiliriz, bir avuç asalaklar topluluğunu ve onların siyasi erkini sırtımızda taşımak zorunda değiliz. Zam yağmuruyla gelen kara kışı mücadelemizle bahara çevirebilir, kazanabiliriz. Şimdi işçi ve emekçiler için, tüm halk kesimleri için birleşme, sesini yükseltme, gücünü artırma ve mücadele zamanıdır. Sermaye düzenini ve tek adam yönetiminin saldırılarını durdurmanın başka yolu yoktur. Aksi halde enflasyon üç haneli rakamlara tırmanacak, ülke daha çok yıkıma sürüklenecektir."