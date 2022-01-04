EMEP'ten zamlara tepki: Milyonlar sefalet ücretine mahkûm ediliyor

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, yaşanan son zam dalgasına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.
"Aralık ayında 4,250 TL olarak belirlenen asgari ücret, daha çalışanların cebine girmeden eridi" diyen Gürkan, "Halk, yeni yıla zamlarla uyandı. Elektrikten, doğalgaza, akaryakıttan, ulaşıma, köprü geçişleri, ÖTV, MTV, vergi, ceza ve harç bedelleri başta olmak üzere tüketim mallarına ve hizmetlere gelen zamlar neticesinde halkın yoksulluğu katlandı. Son zamlar %35’lerden %50’lere kadar genişledi" ifadesini kullandı.
Gürkan, sözlerine şöyle devam etti: