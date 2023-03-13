EMEP'ten milletvekili seçimlerinde birlik çağrısı

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, 16 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Emek ve Özgürlük İttifakı toplantısı öncesinde bir çağrıda bulundu. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere ittifak olarak girmek için bir hafta süre kaldığını belirten Akdeniz, “Parlamento seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partiler ile Sosyalist Güç Birliğini oluşturan partiler oy pusulasında yan yana ve kendi amblemleriyle durmalıdır! Bu çağrı aynı zamanda diğer tüm devrimci demokratik parti ve yapılaradır” dedi.

'Tek adama karşı tek bir aday'

Kendilerine sık sık “Peki ne yapacağız, bu seçimlere nasıl gireceğiz?” sorularının sorulduğunu anlatan Akdeniz, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin "Tek adam yönetimine karşı tüm halk güçleri tek bir aday etrafında toplanmalı ve tek adamı gönderecek bir sonuçla hareket etmeli” ifadelerini kullandı.

'Kendi amblemlerimizle yan yana seçime girebilmeliyiz'

Milletvekili seçimleri için Cumhur ve Millet ittifakları dışında kalan tüm devrimci parti ve kurumlara seslenen Akdeniz, "üçüncü blok" çağrısında bulundu:

“Seçim kanunundaki değişiklikle beraber oy pusulasında ittifaklar dahilinde partiler kendi amblemleri ile yan yana yer alabilirler. Bizim önerimiz şudur: Parlamento seçimlerinde, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında, tüm devrimci, demokratik ilerici yapıların; emek-meslek örgütlerinin, tüm halk güçlerinin toplanacağı bir formülle bir blok oluşturmak ve seçimdeki pusulada yerimizi almak. Dolayısıyla parlamento seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partiler ile Sosyalist Güç Birliğini oluşturan partiler oy pusulasında yan yana durmalıdır! Bu çağrı aynı zamanda diğer tüm devrimci demokratik parti ve yapılaradır. Çeşitli formüller üzerine konuşarak güç birliği yaparak, kendi amblemlerimizle yan yana, girebiliriz. Bunu başarmalıyız. Bu seçimde üçüncü blok olarak hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu mümkündür.”

Çağrısının yalnızca Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan partiler ile Sosyalist Güç Birliği'ni oluşturan partilere olmadığının altını çizen Akdeniz son olarak şunları söyledi: “Bu sadece partiler olarak bizlerin görevi değil. Sendikaların, mücadeleci unsurların, bilim insanlarının, sanatçıların, gençlerin, kadınların, yazarların bir bütün olarak hepimizin sorumluluğundadır. Birlikte seçimlere gitmenin sesini ve arayışını örgütlemeliyiz. Bunun için çok zamanımız yok. Seçime ittifaklar dahilinde girmek için bir haftamız var. Çok hızlı hareket etmeye ihtiyacımız var. Bu mücadele ittifaklarının da önünü açacaktır, pekiştirecektir. Seçim sonrasına da çok önemli bir mücadele geleneği, birlik geleneği bırakacaktır. Bu Türkiye'nin kazanımı olacaktır. Emek Partisi olarak bu sorumlulukla hareket ediyoruz, bu çağrıyı yapıyoruz: Gelin hep beraber birleşelim, ittifaklar dahilinde oy pusulasında parti amblemlerini yan yana birlikte bir güç halinde sokmayı başaralım. Bu tarihsel fırsatı kaçırmayalım. Emek ve Özgürlük İttifakının ilk toplantısına biz Emek Partisi olarak bu düşüncelerimizle gideceğiz. Diğer bütün dost yapılara da bu çağrımızı yineliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi. Birlikte başaracağız. Birlikte kazanacağız, halk kazanacak.”