EMEP'in Sedat Peker bildirisine soruşturma açıldı

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan ve 3 parti üyesine Sedat Peker ifşa ve itirafları ile ilgili bildiri dağıttıkları için savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten açılan soruşturma kapsamında Saraybahçe Polis Karakolu'nda ifadeye çağrılan EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, "Peker ifşalarına konu olan kişiler hakkında hiçbir soruşturma açılmazken, ortaya saçılan bilgi ve belgeler görmezden gelinirken, devlet-mafya-sermaye-siyaset ilişkisine dikkat çeken ve bu çürümüşlüğe karşı mücadele çağrısı yapan partililerimize soruşturma açılıyor" dedi.

25 Mayıs sabahı Gebze'de işçi duraklarında "Sömürü, yolsuzluk, mafya ve çete düzenine karşı sesimizi yükseltelim" başlıklı bildiler dağıtarak işçilere bu çürümüşlüğe karşı birlikte mücadele çağrısı yaptıklarını kaydeden Erkan, "Açılan soruşturma da gösteriyor ki işçi ve emekçilerin gerçekleri öğrenmesi, kendilerine reva görülen bu düzene karşı bir araya gelerek, birlikte mücadele etmesi esas endişelendiren şey. Bildiri dağıtımını toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa aykırı davranmak gibi bir suçlama ile kovuşturmak ne hukukla ne de akılla açıklanabilir. Esas mesele parti faaliyetimizi engellemek, esas mesele işçi ve emekçilerin gerçekleri görmesine mani olmak. Hukuki olmayan, böyle zorlama bir gerekçe ile partililerimize soruşturma açılması kabul edilebilir değildir. Partimiz; işçi ve emekçileri aydınlatmaya çalışmaktan da, devlet-mafya-sermaye-siyaset sarmalında ortaya serilen bu çürümüşlüğe karşı mücadele etmekten de geri durmayacak" diye konuştu.