Sedat Peker'den cezaevinde ölen Mustafa Karslı'yla ilgili paylaşım

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker günler sonra Twitter hesabından yeniden paylaşım yaptı.

Peker paylaşımında, kendisine yönelik operasyonlarda tutuklanan isimlerden Mustafa Karslı'nın dün cezaevinde koronavirüsten öldüğünü duyurdu. Peker "Mustafa Karslı isimli arkadaş dün Maltepe Cezaevi’nde koronadan dolayı vefat etti. Kendisiyle çok fazla samimiyetliğim olmasa da bu olay omuzlarıma fazlasıyla manevi bir yük bıraktı" dedi.

Peker "Sırf bana olan kinleri yüzünden bu arkadaşımız cezaevinde yeterli sağlık bakımı olmadığı için vefat etti" ifadesini kullandı. Peker ayrıca "Kastamonu Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi ve de ülkemizdeki mülteci ve kaos çıkarma konusundaki düşüncelerimi de bir iki saat sonra paylaşacağım" dedi.

Peker'in paylaşımlarından bir bölüm şöyle:

''1-Kıymetli dostlarım, sizlerin de bildiği üzere Türkiye’de hakkımda bir soruşturma devam ediyor. Bu komik dosya ile ilgili bazı insanlar şu anda cezaevinde. Birçoğunu hayatımda hiç görmedim. Bazılarını ise hayatımda 1-2 kez gördüm.

2-Onlardan bir tanesi Mustafa Karslı isminde bir arkadaştı. Benim alacağım olan (alacağım temlikle sabittir) şahıs bu arkadaşa gidiyor, kendisine 1 milyon TL veriyor alacağıma karşılık bana iletmesi için (Rahmetli Mustafa Karslı bu şahsın tanıdığıymış).

3- Mustafa Karslı’yla çok fazla samimiyetim olmadığı için bana ulaşamıyor ve 3-4 ay sonra parayı getirip bu şahsa iade ediyor. İktidardaki bazı şahıslarla sorun yaşadığımda 4 sene evvelki bu dosyayı açıp, ortada bir suç olmadığı halde Mustafa Karslı da dahil olmak üzere birçok…

4-…şahsı tutukluyorlar. Mustafa Karslı isimli arkadaş dün Maltepe Cezaevi’nde koronadan dolayı vefat etti. Kendisiyle çok fazla samimiyetliğim olmasa da bu olay omuzlarıma fazlasıyla manevi bir yük bıraktı. Devamlı diyorum ya “Bu haramiler devletin namusunu kirlettiler.”.

5-Sırf bana olan kinleri yüzünden bu arkadaşımız cezaevinde yeterli sağlık bakımı olmadığı için vefat etti. Kutsal dinimizin bize öğrettiği ilk insan Adem Aleyhisselamdır. Adam olmak Adem’den gelir. İnsanlar çeşitli dinlere inanabilirler, farklı milletlere mensup olabilirler…

6-…ancak adam olmak ayrı bir şeydir. Ülkemizin birçok limanında tonlarca kokain yakalandı fakat bir kişi bile gözaltına alınmadı. Ses kayıtlarıyla, Whatsapp yazışmalarıyla, benim de bizzat içinde olduğum birçok suç anlattım ve hiç kimse gözaltına alınmadı.

7-Beni Yılın İşadamı seçenler, Dünya Türklük Hakanı ünvanı verenler, polis koruması sağlayanlar, Türkiye’nin birçok yerinde miting yapmama izin verenler aramız kötü oldu diye şahsımdan dolayı birçok kişiyi cezaevine attılar ve bunların bir tanesi dün vefat etti.''