EMEP ve SOL Parti'den 'Enes Kara' açıklaması

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ve SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Gizem Gül Kürekçi, Enes Kara'nın ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tıp Öğrencisi Enes Kara göz göre göre ölüme sürüklenmiştir. Bu sosyal bir cinayettir" diyen EMEP Genel Başkanı Akdeniz, "Devlet yurtlarındaki yetersizlik öğrencileri tarikat ve cemaat yurtlarına mecbur bırakmak için kullanılmıştır. Öğrenciler istemedikleri halde tarikatlara mahkum edilerek bunalıma sürüklenmektedir. İktidar bu gerici baskıcı ağdan beslendiği için ses çıkarmamakta, bilakis teşvik edici olmaktadır. Bu sosyal cinayetin siyasal sorumluluğu hükümetin üzerindedir" ifadesini kullandı.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Gizem Gül Kürekçi de konuya ilişkin bir açıklamada bulunarak, "Bu durum o kadar can acıtıyor ki, artık ne bugünümüzü ne de yarınımızı onlara teslim etmek istemiyoruz. Arkadaşlarımızı kaybetmek, geleceğimizden vazgeçmek istemiyoruz. AKP yarattığı dinci gerici karanlıkla hayatı bize dar ediyor. Bizim cebimizden aldıklarını tarikat ve cemaatlere aktarıyorlar. Tarikat ve cemaat yurtları derhal kapatılmalıdır. Yandaşlara aktarılan paralar öğrenciler için kullanılmalıdır. Ülkenin geleceğini bu haramilere bırakmayacağız" diye konuştu.