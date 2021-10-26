EMEP: Tezkereye hayır

Emek Partisi'nin sınır ötesi operasyon tezkeresi açıklamasında, 'Savaşçı politikaların hızlanmasına neden olan tezkereye yol vermeler son bulmalıdır' denildi.

Haber Merkezi

Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak tezkere oylaması öncesi Emek Partisi de bir açıklama yayımladı.

"Tezkereye hayır" başlıklı açıklamada, savaş politikalarını emek mücadelesinin sonlandırabileceği belirtildi.

Emek Partisi'nin açıklaması şöyle:

"İçeride giderek güç kaybeden, bu nedenle dış politikada sözde anti-emperyalist bir politika izliyormuş havasında sağa sola efelenen Erdoğan’ın dışarıda daha fazla savaş politikasına sarılmasına olanak verecek tezkerede 'hayır' oyu vermeyenler Erdoğan’ın bu vebaline ortak olacaklardır.  

Ayrıca 2022 yılı savunma ve güvenlik harcamalarına ayrılan bütçenin 2021’e oranla yaklaşık yüzde 30 artması ile kayıtlara geçmeyen tüm ‘gizli harcamalar’ı emekçilerin yaşadığı yoksulluk ile birlikte düşündüğümüzde savaşın, savaş sanayine harcanan her kuruşun emekçilerin sofrasından eksilen ekmeği, giremediği işi, okutamadığı çocuğu olduğunu da unutmayalım.

Ülke ve bölge barışına hizmet etmeyen aksine savaşçı politikaların hızlanmasına neden olan tezkereye yol vermeler son bulmalıdır. Özellikle bugün tezkereye hayır demek tek adam iktidarına son verme iddiasında olan meclisteki partilerinin boynunun borcudur."

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