Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak tezkere oylaması öncesi Emek Partisi de bir açıklama yayımladı.
"Tezkereye hayır" başlıklı açıklamada, savaş politikalarını emek mücadelesinin sonlandırabileceği belirtildi.
Emek Partisi'nin açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
EMEP: Tezkereye hayır
Emek Partisi'nin sınır ötesi operasyon tezkeresi açıklamasında, 'Savaşçı politikaların hızlanmasına neden olan tezkereye yol vermeler son bulmalıdır' denildi.
Haber Merkezi
Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak tezkere oylaması öncesi Emek Partisi de bir açıklama yayımladı.
"Tezkereye hayır" başlıklı açıklamada, savaş politikalarını emek mücadelesinin sonlandırabileceği belirtildi.
Emek Partisi'nin açıklaması şöyle: