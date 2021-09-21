EMEP, SOL Parti ve TKP'den 'Yoksulluk, Göçmenler, Ekonomik ve Siyasi Kriz' etkinliği

EMEP, SOL Parti ve TKP, 25 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde "Yoksulluk, Göçmenler-Mülteciler, Ekonomik ve Siyasi Kriz" başlıklı bir söyleşi düzenleyecek.
Etkinliğe EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, SOL Parti PM üyesi Alper Taş ve TKP PMK üyesi Aydemir Güler konuşmacı olarak katılacak.
25 Eylül Cumartesi Emep ve Sol Parti'li dostlarımızla birlikte organize ettiğimiz, "Yoksulluk, Göçmenler-Mülteciler, Ekonomik ve Siyasi Kriz" başlıklı panele tüm dostlarımız davetlidir. pic.twitter.com/v1z09SXh1r— Meclis Mahallesi Semt Evi (@MeclisMSemtEvi) September 13, 2021
EMEP ve Sol Partili dostlarımızla ortak panel çalışmalarına devam ediyoruz. pic.twitter.com/bFTBKduciX— Sarıgazi Semt Evi (@SarigaziSemtEvi) September 14, 2021