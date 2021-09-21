EMEP, SOL Parti ve TKP'den 'Yoksulluk, Göçmenler, Ekonomik ve Siyasi Kriz' etkinliği

EMEP, SOL Parti ve TKP, 25 Eylül Cumartesi günü Sancaktepe'de 'Yoksulluk, Göçmenler-Mülteciler, Ekonomik ve Siyasi Kriz' başlıklı bir etkinlik gerçekleştirecek.

Haber Merkezi

EMEP, SOL Parti ve TKP, 25 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde  "Yoksulluk, Göçmenler-Mülteciler, Ekonomik ve Siyasi Kriz" başlıklı bir söyleşi düzenleyecek.

Etkinliğe EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, SOL Parti PM üyesi Alper Taş ve TKP PMK üyesi Aydemir Güler konuşmacı olarak katılacak.

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