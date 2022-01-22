EMEP: Sezen Aksu’yu hedefe koymaktaki amaç; yoksul halkı bölmek, çatıştırmaktır

Emek Partisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu'yu hedef alan açıklamasına, "Sezen Aksu’yu hedefe koymaktaki amaç; yoksul halkı bölmek, çatıştırmaktır" diyerek yanıt verdi.

EMEP Genel Başkan Yardıcısı Selma Gürkan tarafından yapılan açıklamada, "Giderek koyulaşan baskı rejimini ‘din elden gidiyor’ çığırtkanlığıyla tahkim etmenin sonuçlarının ne gibi sonuçlara yol açtığı tarih içinde çok görüldü. Bugün de her gün farklı bir yerde gündeme gelen saldırıların, linçin, cinayetlerin, şiddetin sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Türkiye bu bakımdan bir Ortaçağ karanlığına sürükleniyor" denildi.

Gürkan, "En son marifeti Sezen Aksu’yu tehdit, Sedef Kabaş'a sabaha karşı gözaltına alma olan iktidar ülke için ciddi bir yüktür. İktidara yönelik tepkileri bu yöntemle başka adreslere yönelteceğini zanneden Erdoğan'ın bu yöntemi sökmeyecektir" derken, sözlerine şöyle devam etti:

"Sezen Aksu’nun hedef gösterilmesi bütün halka, ekmekçilerin onlarca yıllık kültürel birikimine bir saldırıdır. Halkı korkutarak sindirmekle, siyasetçilere, sanatçılara, gazetecilere, akademisyenlere, aydın ve yazarlara saldırıyla, tehditle iktidarın kazanacağı hiçbir şey yoktur. Partimiz dozu giderek artan şiddet siyasetine karşı mücadele etmeye devam edecek. Emek ve demokrasi güçleri bu süreci birleşerek aşabilir. Bir kez daha çağrımız bu yöndedirler. Sezen Aksu yalnız değildir."