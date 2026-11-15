Emekliyi kategorilere ayıran formülde yeni perde: Cevdet Yılmaz da 'yaş ve prim' kriterlerini işaret etti

Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren milyonlarca emeklinin insanca yaşama talebi karşısında, iktidarın emeklileri kategorilere ayıran çalışma hazırlığı sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da emekli aylıkları için "yaş" ve "prim" kriterlerini gündeme getirdi.

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği emekli düzenlemesinin yıl bitmeden Meclis'e getirileceğini söyledi.

Milyonlarca emeklinin tüm aylıklarında koşulsuz bir iyileştirme beklentisine karşın, masadaki taslağın belirli şartlara bağlanacağını doğrulayan Yılmaz, "Bu sadece asgari emeklilerle ilgili değil, sistemin ve emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu çalışmada tartışılan konular" ifadelerini kullandı.

17 milyon emekliye 'sürdürülebilirlik' hesabı

İktidarın emekli ve emekçi hakları gündeme geldiğinde sığındığı "bütçe disiplini" söylemi Yılmaz'ın açıklamalarında bir kez daha yer buldu.

Türkiye'de 17 milyondan fazla emekli bulunduğunu belirten Yılmaz, "sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini" dikkate alan bir yaklaşım içinde farklı alternatifler üzerinde durduklarını iddia etti.

Emekli aylıklarında yapılacak düzenlemenin kademeli ve şarta bağlı olacağının sinyalini veren Yılmaz, buna karşın çalışmayı "Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim" sözleriyle savundu.

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Hedef 'sosyal yardım' formülü mü?

Normal şartlarda eşit ve kapsayıcı bir düzenlemede "yaş" kriterinin bir belirleyiciliği bulunmuyor. Ancak Yılmaz'ın bu vurgusu, kulislere sızan "65 yaş üstü ve çalışmayan emeklilere farklı, diğerlerine farklı" muamele edileceği yönündeki senaryoyu doğrudan destekliyor.

Bu da iktidarın 17 milyon emekliye seyyanen zam yapmak yerine, emeklileri tek tek tarayıp "muhtaçlık" ve "yaş" testine tabi tutacak bir ek ödeme sistemi üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bu formüle göre, ocak ayında yapılacak enflasyon farkının üzerine eklenecek refah payı herkese aynı oranda yansımayacak. 65 yaş üstü, çalışmayan ve dar gelirli emeklilere daha yüksek pay bağlanması, ardından da geliri düşük emeklilere kira, yakıt ve yol gibi başlıklarda nakit "ek ödeme" yapılması planlanıyor.

Emeklinin hakkı sermayenin vergisine kurban

Yıllarca çalışıp prim ödeyen emeklinin maaşını "muhtaçlık" testine bağlayacak olan iktidar, bu tablonun temel gerekçesi olarak "kaynak yetersizliğini" gösteriyor. Ancak soL'un 2027 bütçe teklifi üzerinden yaptığı hesaplamalar, kaynağın "yok" olmadığını, iktidarın tercihini sermayeden yana kullandığını ortaya koymuştu.

Devletin gelecek yıl almaktan vazgeçtiği 4,8 trilyon liralık verginin yaklaşık 2,9 trilyon lirası, yani yüzde 60'ı doğrudan sermayeye gidiyor. Oysa tüm emeklilere 5 bin liralık seyyanen zam yapmanın yıllık maliyeti olan 1 trilyon lira, tek başına patronlara tanınan 1,07 trilyonluk kurumlar vergisi istisnasının bile altında kalıyor.

Kısacası, emekliye çok görülen kaynak, sermayenin silinen vergileriyle fazlasıyla karşılanabiliyor.

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