Emeklilerden yüzde 50 maaş zammı talebi: 'Emeğimizin karşılığını istiyoruz'

"Geçinemiyoruz" diyen emekliler açıklama yaparak maaşlarında iyileştirme talep etti.

Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu açıklamasında "Ülkemizin neredeyse tüm yapay taşınır ve taşınmaz varlıklarını bedensel ve zihinsel emekleriyle üretenler olarak, bugün ekonominin içine düşürüldüğü durum karşısında ülkemizin, halkımızın, özellikle de emeği ile geçinen çalışanların ve biz emeklilerin yaşamı ve geleceği açısından büyük bir üzüntü ve kaygı duymaktayız" denildi.

Kurul adına açıklama yapan dönem sözcüsü İsmail Tutoğlu, "Açlık sınırının altında kalan emekli maaşlarımızla hiç de hak etmediğimiz yokluk ve yoksulluk koşullarında yaşamımızı sürdürme çabası içindeyiz. 2021 yılı içinde açlık sınırının altında kalan aylıklarla yaşadığımız yokluğu önümüzdeki yıllarda da yaşamak istemiyoruz" dedi.

'Kimseden bağış, yardım beklentisi içinde değiliz'

"Kimseden bağış, yardım, iyilik ya da lütuf beklentisi içinde değiliz" diyen Tutoğlu, "Bizler, emekli olduğumuz zaman hiç kimseye muhtaç olmaksızın yaşamak için, çalıştığımız dönemlerde emeğimizle kazandığımız maaşlarımızdan ve gelirlerimizden kesilen ödentilerin karşılığını istiyoruz ve bekliyoruz. Fabrikada, tarlada, dükkanda, kamuda ve özel sektörde ülkemize hizmet etmiş yurttaşlar olarak emeğimizin karşılığını istiyoruz ve bekliyoruz. Unutulmasın ki, herkes bir gün emekli olacaktır" şeklinde konuştu.

Taleplerin bir bölümü şöyle: