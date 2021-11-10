Emeklilerden yüzde 50 maaş zammı talebi: 'Emeğimizin karşılığını istiyoruz'

"Geçinemiyoruz" diyen emekliler açıklama yaparak maaşlarında iyileştirme talep etti.
Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu açıklamasında "Ülkemizin neredeyse tüm yapay taşınır ve taşınmaz varlıklarını bedensel ve zihinsel emekleriyle üretenler olarak, bugün ekonominin içine düşürüldüğü durum karşısında ülkemizin, halkımızın, özellikle de emeği ile geçinen çalışanların ve biz emeklilerin yaşamı ve geleceği açısından büyük bir üzüntü ve kaygı duymaktayız" denildi.
Kurul adına açıklama yapan dönem sözcüsü İsmail Tutoğlu, "Açlık sınırının altında kalan emekli maaşlarımızla hiç de hak etmediğimiz yokluk ve yoksulluk koşullarında yaşamımızı sürdürme çabası içindeyiz. 2021 yılı içinde açlık sınırının altında kalan aylıklarla yaşadığımız yokluğu önümüzdeki yıllarda da yaşamak istemiyoruz" dedi.
'Kimseden bağış, yardım beklentisi içinde değiliz'
"Kimseden bağış, yardım, iyilik ya da lütuf beklentisi içinde değiliz" diyen Tutoğlu, "Bizler, emekli olduğumuz zaman hiç kimseye muhtaç olmaksızın yaşamak için, çalıştığımız dönemlerde emeğimizle kazandığımız maaşlarımızdan ve gelirlerimizden kesilen ödentilerin karşılığını istiyoruz ve bekliyoruz. Fabrikada, tarlada, dükkanda, kamuda ve özel sektörde ülkemize hizmet etmiş yurttaşlar olarak emeğimizin karşılığını istiyoruz ve bekliyoruz. Unutulmasın ki, herkes bir gün emekli olacaktır" şeklinde konuştu.
Taleplerin bir bölümü şöyle:
- 2022 yılı emekli ve yaşlılık aylıklarına en az yüzde 50 oranında artış yapılmalıdır.
- Sosyal Güvenlik Sistemi gerçek anlamda bir reforma tabi tutulmalıdır. Bunun için tüm sosyal tarafların, siyasal partilerin, üniversitelerin ve konunun uzmanı kişi ve kuruluşların görüş, düşünce ve önerileri alınmalıdır.
- Yaşlılık Aylığı Bağlama Oranları yeniden belirlenmelidir. Aylık Bağlama Oranı, en az yüzde 70 olmak üzere her tam hizmet yılı için yüzde 3 olarak hesaplanmalıdır.
- Emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanmasında brüt Asgari Ücret taban aylığı alt sınırı olarak kabul edilmelidir.
- Emekli ve yaşlılık aylıklarının arttırılmasında Emeklilerin de milli gelirdeki artış oranında pay almalarına ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.
- Tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında tüm sağlık hizmetleri Emeklilere bedelsiz olarak sunulmalıdır.
- Emeklilerin, elektrik su, doğalgaz gibi zorunlu tüketim harcamaları, çıplak fiyatlar üzerinde faturalandırılmalı, vergi dahil hiçbir ek kalem ilave edilmemelidir.
- Emekliler, kültür sanat etkinliklerine erişebilmeleri, seyahat özgürlüklerini kullanabilmeleri için indirimli bilet uygulaması kapsamına alınmalıdırlar.
- Emeklilerin sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkı yasal güvence altına alınmalıdır.
- Emekli yaşını ve süresini doldurup, prim günü eksikliği nedeniyle Emekli olamayan ve emekli maaşı alamayan yurttaşlarımızın prim eksikliği “Sosyal Devlet” ilkesi gereği Devlet tarafından giderilerek Emeklilik haklarını kazanmaları sağlanmalıdır.