Emeklilerden tepki: 'Son zamlar iflahımızı kesti'

Tüm Emeklilerin Sendikası (Tüm Emekli-Sen), emekli maaşlarına yapılan yüzde 25’lik zammı dün Ankara’daki Ulus Meydanı’nda protesto etti. Tüm Emekli-Sen üyeleri, maaşlarına yapılan zamları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Altı yıl önce emekli olduğunu belirten Dilek Taş, şöyle konuştu:

"Söylenecek o kadar çok şey var ki. Bunu günlerce konuşabiliriz. Zaten yaşam koşullarımız çok ağırdı, bunun üzerine son zamlar bizim artık iflahımızı kesti. Hani insan hakları diyoruz, bunun içinde mücadele veriyoruz ama biz o hiyerarşik ihtiyaç listesinin en altına düştük. Artık beslenemiyoruz, barınamıyoruz. Size dün yaşadığım bir olayı anlatayım; semt pazarından bile alışveriş yapabilecek durumda değiliz. Mecburen semt pazarına çıkmak durumunda kaldım. Üç tane şeftali ve iki avuç kiraza 80 lira ödedim. Yıllarca emek veren, ‘Artık rahat etmemiz gerekiyor’ dediğimiz noktada da böyle sefalete mahkum edilen yüz binlerce insanız. Bir araya gelmeliyiz, örgütlü mücadelenin içerisinde bulunmalıyız ve haklarımızı savunmalıyız."

'70 yaşındayım, çalışmak zorundayım'

Emekli Mehmet Çağırgan da şöyle konuştu:

"Gelen son zamlar zaten emekliler için bir felaket oldu. Artık açlık sınırının çok altında bir durumda emekliler. Ben 70 yaşındayım, 9 bin 817 gün BAĞ-KUR primi ödedim, 7 bin 500 lira maaş alıyorum. 18. dereceden emekliyim, 7. dereceyle de aynı maaşı alıyorum. Büyük bir haksızlık var. Benim düşünceme göre Türkiye'deki emekliler, sosyal gruplar içinde en etkili, güçlü gruptur. Çünkü bizim çocuklarımız yetişti. Kimisi polis, kimisi asker, kimisi subay. 16 milyon emekliyiz. Bugün, bana sorsanız, bir yürüyüş yapılması lazım. Bizim yolumuzu kesecek polisler bizim çocuklarımız. Bunlar mı bizi coplayacak? Bunlar mı bize biber gazı sıkacak? Türk polisinden, jandarmasından, ordusundan katiyen böyle bir girişim beklenmemelidir, yoktur.

70 yaşındayım, 7 bin 500 lirayla geçinmenin imkanı yok, çalışmak zorundayım ve çalışıyorum. Bir emekli maaşı daha kadar para aldığım için tabii pahalılıktan yine de çok zor geçiniyoruz."